Reuters: Засекретить негативную статистику пыталось правительство РФ, но согласилось публиковать поздно вечером

При этом по данным Росстата, промышленное производство в России в нерабочем апреле сократилось на 6,6% в годовом выражении, оборот розничной торговли упал на 23,4%, безработица выросла до 5,8%. По оценке Минэкономразвития, ВВП в апреле упал на 12% — это худшие данные с 2009 года.

В правительство РФ пришла новая команда во главе с Мишустиным

Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику и обзоры, показывающие влияние коронавируса и связанных с ним ограничений на экономику, ближе к ночи. Источники Reuters утверждают, что это связано с попытками скрыть отрицательные тенденции. При этом чиновники, которые пришли в правительство вместе с премьером Михаилом Мишустиным, предлагали полностью засекретить апрельскую статистику.

Раньше Росстат традиционно публиковал все отчеты в 16:00. Однако с начала мая ситуация изменилась: информацию о промышленном производстве в нерабочем апреле ведомство опубликовало 21 мая только в 21:00. В такое же время на прошлой неделе вышел оперативный доклад о ситуации в экономике в апреле с данными о безработице и розничных продажах.

Минэкономразвития стало публиковать данные еще позже. Картина деловой активности, в которой ведомство приводит месячную оценку ВВП, за март была опубликована 30 апреля после 20:00, а апрельские данные падения экономики на прошлой неделе — только в 22:30. Макропрогноз на три года, который ведомство ухудшило по сравнению с февральскими оценками, министерство озвучило в 23:00.

Два источника, знакомых с ситуацией, сказали Reuters, что это делается для того, чтобы вечером у журналистов не было возможности поговорить с экспертами и к утру подготовить материал. «Они все еще мыслят передовицами», — сказал один из собеседников агентства. «Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть четкая картинка: пока о чем-то не написано, этого нет», — сказал другой источник, знакомый с положением дел в ведомстве.

Собеседники Reuters утверждают, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой Мишустина, хотели в принципе засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» сказали им, что цифры нельзя не публиковать. Поэтому было принято решение «загнать информацию в поздний вечер».

Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объяснили задержки сложностями, связанными с удаленной работой сотрудников, и возросшей на них нагрузкой из-за ситуации с пандемией.

При этом по данным Росстата, промышленное производство в России в нерабочем апреле сократилось на 6,6% в годовом выражении, оборот розничной торговли упал на 23,4%, безработица выросла до 5,8% экономически активного населения. По оценке Минэкономразвития, ВВП в апреле упал на 12% — это худшие данные с 2009 года. Bloomberg прогнозировал, что во втором квартале ВВП упадет ниже уровня 1990-х годов.