Боятся госномеров с кодом 666 автомобилисты Свердловской области. Выдавать новые автономера начнут в России

Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196. Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.

Полицейские номера приставят к заводским

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступил в силу в марте. Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.

По оценкам экспертов, первыми с изменениями столкнутся жители столицы.

Мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, которой может выпасть код 666. В местном ГИБДД прокомментировали, что не планируют использовать «шестерки» в обозримом будущем, пишут местные СМИ.

По информации СМИ, МВД выпустило указ об изменениях автомобильных номеров некоторых субъектов, предусматривающий введение трехзначных комбинаций кодов.

При этом номера на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть в Свердловской области можно будет получить номер с кодом 666. Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196.

«Номера региона 196 у нас достаточно, хватит еще не на один год», — сообщили в ГИБДД Свердловской обалсти.