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Хуже рака: Удалили огромную саркому 10 на 10 см вместе с маткой 23-летней девушке онкологи в Новосибирске

21:44 02.06.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирском онкологическом диспансере врачи спасли пациентку с редкой опухолью. Операция длилась несколько часов. Девушка сможет стать мамой при помощи суррогатного материнства.

Хуже рака: Удалили огромную саркому 10 на 10 см вместе с маткой 23 летней девушке онкологи в Новосибирске
Хирурги делали операцию несколько часов

Хирурги удалили 23-летней жительнице Новосибирска саркому размером 10 на 10 сантиметров, сообщили 2 июня в пресс-службе Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.

«Такую редкую опухоль за всю свою практику я вижу в третий раз в жизни», — заявил перед началом сложной операции профессор, заведующий онкогинекологическим отделением диспансера Сергей Красильников.

23-летняя жительница Новосибирска с редкой опухолью поступила в онкодиспансер накануне, и уже на следующий день ей сделали операцию, чтобы как можно быстрее минимизировать последствия болезни. Как рассказал Сергей Красильников, последние два месяцев девушку беспокоили нарушения менструального цикла, она обратилась к гинекологу. УЗИ органов малого таза, а затем биопсия новообразования, которое выявили на шейке матки, позволили быстро определить тип опухоли – редкая ботриоидная саркома размерами 10 на 10 см.

«Саркома хуже, чем рак, она имеет очень агрессивный характер, быстро развивается, растет, метастазирует. Это действительно редкий случай – настолько агрессивная форма рака у столь молодой девушки. Мы буквально вчера госпитализировали пациентку, сразу сделали весь необходимый комплекс исследований и сегодня провели операцию», — рассказал Сергей Красильников.

Операция длилась несколько часов. Пациентке предстоит еще курс радиотерапии и восстановление.

«Девушка вовремя обратилась к гинекологу, и мы очень быстро смогли ей помочь. Не устану повторять, что только внимательное отношение женщину к собственному здоровью, профилактические осмотры у гинеколога, УЗИ помогут обнаружить рак на ранней стадией и с высокой долей вероятности полностью излечить его» -, подчеркнул профессор Красильников.

Девушка в будущем наверняка захочет стать матерью, хирурги Новосибирского онкодиспансера дали ей эту возможность. Несмотря на то, что матку вместе с опухолью пришлось удалить, яичники удалось сохранить, сделав их транспозицию. Когда девушка поправится и войдет в стадию ремиссии, она сможет стать мамой при помощи суррогатного материнства.

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