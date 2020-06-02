В День защиты детей в Бердске в ДТП пострадал ребёнок

Водитель автомобиля двигался по внутриквартальному проезду и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Вместе с тем в ГИБДД региона подчёркивают, что ребёнок был травмирован не только из-за невнимательности водителя или беспечности юного пешехода, но и из-за несоблюдения родителями мальчика режима самоизоляции.
Водитель автомобиля двигался по внутриквартальному проезду и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Вместе с тем в ГИБДД региона подчёркивают, что ребёнок был травмирован не только из-за невнимательности водителя или беспечности юного пешехода, но и из-за несоблюдения родителями мальчика режима самоизоляции.
Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО, 1 июня, в День защиты детей, около 19 часов, в Новом посёлке Бердска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.
— Водитель, двигаясь на автомобиле «Тойота Карина» по автодороге внутриквартального проезда у дома № 40/1 по улице Пирогова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадал пешеход, девятилетний мальчик. С ушибами и ссадинами бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в бердскую центральную районную больницу, после чего – осмотрен врачами и отпущен домой.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
По ходу выяснения обстоятельств, по словам Ольги Николаевны, правоохранителям предстоит ответить на множество вопросов: стало ли причиной дорожно-транспортного происшествия нарушение водителем (или пешеходом) правил дорожного движения или невнимательность водителя (или пешехода), и почему в период самоизоляции ребёнок оказались вблизи проезжей части без взрослых?
— Для обучающихся младших классов уже закончился учебный год и с наступлением летнего тепла большую часть времени и детям и взрослым хочется находиться не в стенах домов и квартир, а на свежем воздухе. И несмотря на то, что в нашем регионе продлены ограничительные меры, период самоизоляции продолжается, горожане по делу и без дела достаточно плотным потоком на свой страх и риск «наводнили» улицы населённых пунктов.
Сотрудники Госавтоинспекции из-за запрета массовых мероприятий не имели возможности провести в школах и детских садах профилактические мероприятия с детьми и их родителями, но предлагали множество вариантов изучения ПДД в домашних условиях. Они привлекали детей и родителей к участию в конкурсах, викторинах, просмотру видео и мультипликационных тематических фильмов, чтобы за всей суматохой участники дорожного движения не забыли о дорожной безопасности.
В связи с произошедшим ДТП с участием юного жителя города Госавтоинспекция региона обратилась ко всем участникам дорожного движения:
— Уважаемые водители! Не нарушайте правила дорожного движения! Будьте внимательнее! Начались каникулы и дети, в силу своих возрастных особенностей не всегда адекватно оценивают дорожную обстановку. Снизьте скорость, проезжая мимо ребёнка или группы детей. Зачастую их поступки бывают непредсказуемы. Притормозите, если обзор загораживают какие-то предметы (припаркованные автомобили, например), осмотритесь.
— Уважаемые родители! Объективно оценивайте способности своего ребёнка. Можно ли его уже одного отпускать на прогулку или ещё необходимо сопровождение взрослого человека. Перед выходом из дома необходимо повторить не только элементарные правила дорожной безопасности, но и в разговоре с ребёнком сделать акцент на то, что в дороге всё необходимо держать под контролем, быть внимательным и хорошо подумать, прежде чем принять какое-то решение, например, перед переходом проезжей части!
Сотрудники Госавтоинспекции питают надежду, что этим летом несовершеннолетние участники дорожного движения более не станут участниками ДТП и не оборвётся чья-то ниточка жизни. Все будут живы и здоровы и с новыми силами отдохнувшие и загорелые приступят к очередному учебному году!