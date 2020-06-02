Сбила 9-летнего мальчика в День детства Toyota Carina в Новом поселке Бердска

Водитель двигался по внутриквартальному проезду на ул. Пирогова и совершил наезд на пешехода. С ушибами и ссадинами бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего доставили в бердскую ЦГБ.

В Бердске в ДТП пострадал ребёнок. Водитель двигался по внутриквартальному проезду и совершил наезд на пешехода

1 июня, в День защиты детей, около 19 часов вечера, на территории города Бердска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель, двигаясь на автомобиле «Тойота Карина» по автодороге внутриквартального проезда у дома № 40/1 по улице Пирогова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал пешеход, девятилетний мальчик.С ушибами и ссадинами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в бердскую центральную районную больницу. Осмотрен, отпущен домой, сообщила «Курьер. среда. Бердск» инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Ответить на множество вопросов: стало ли причиной дорожно-транспортного происшествия нарушение водителем (или пешеходом) Правил дорожного движения или невнимательность водителя (или пешехода), и почему в период самоизоляции ребёнок оказались вблизи проезжей части без взрослых!?

ГИБДД предупреждает

Для обучающихся младших классов уже закончился учебный год и с наступлением летнего тепла большую часть времени и детям и взрослым хочется находиться не в стенах домов и квартир, а на свежем воздухе. И, несмотря на то, что в нашем регионе продлены ограничительные меры, период самоизоляции продолжается, горожане по делу и без дела достаточно плотным потоком, на свой страх и риск, «наводнили» улицы населённых пунктов.

Сотрудники Госавтоинспекции, из-за запрета массовых мероприятий, не имели возможности провести интерактивно в образовательных организациях профилактические мероприятия с детьми и их родителями, но предлагали множество вариантов изучения ПДД в домашних условиях. Вовлекали детей и родителей к участию в конкурсах, викторинах, просмотру видео и мультипликационных тематических фильмов, чтобы за всей суматохой участники дорожного движения не забыли о дорожной безопасности.

Уважаемые водители! Не нарушайте Правила дорожного движения! Будьте внимательнее! Начались каникулы и дети, в силу своих возрастных особенностей не всегда адекватно оценивают дорожную обстановку. Снизьте скорость, проезжая мимо ребёнка или группы детей. Зачастую их поступки бывают непредсказуемы.Притормозите, если обзор загораживают какие-то предметы (припаркованные автомобили, например), осмотритесь.

Уважаемые родители! Объективно оценивайте способности своего ребёнка. Можно ли его уже одного отпускать на прогулку или ещё необходимо сопровождение взрослого человека. Перед выходом из дома необходимо повторить не только элементарные правила дорожной безопасности, но и в разговоре с ребёнком сделать акцент на то, что в дороге всё необходимо держать под контролем, быть внимательным и хорошо подумать, прежде чем принять какое-то решение, например перед переходом проезжей части!

Каждый год, с наступлением летнего периода, а именно он даёт резкий скачок роста детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции питают надежду, что этим летом несовершеннолетние не станут участниками дорожно-транспортных происшествий, не оборвётся чья-то ниточка жизни. Все будут живы и здоровы.