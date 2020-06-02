Фото: на «Сливе» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик

Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка:

Хорошая новость, на всем известном месте отдыха в народе называемом \»Слив\» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик. Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!