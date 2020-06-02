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Фото: на «Сливе» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик

22:01 02.06.2020
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Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка:
Хорошая новость, на всем известном месте отдыха в народе называемом \»Слив\» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик. Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!

Фото: на Сливе несколько дней назад появился этот прекрасный мостик
Мост на сливе
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От редакции

А где он, слив?

Аноним, 02 июня 2020 23:20
Слив за Бэмзом и там высокие берега
Аноним, 02 июня 2020 23:25
Слив это труба из которой бежит вода, но не канализация вроде как, а откуда эта вода надо спросить у бэмзовских.
Это их территория.
Может река какая то или подземные воды.
Аноним, 02 июня 2020 23:57
Сточные воды с завода.

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