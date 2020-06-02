В рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка:
Хорошая новость, на всем известном месте отдыха в народе называемом \»Слив\» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик. Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!
Фото: на «Сливе» несколько дней назад появился этот прекрасный мостик
Спасибо Вам, добрый человек, Вы сделали наш мир лучше!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А где он, слив?
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Это их территория.
Может река какая то или подземные воды.