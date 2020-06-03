Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска

На минувшей неделе помощь передали 8 бердчанам и одной семье из Новосибирска. На счету Вадима Назимова осталось лишь 3049,84 рублей, а «Курьер. Среда. Бердск» — 1500 рублей.

Десятки бердчан уже откликнулись на призыв о помощи

Продолжают помогать бердчанам, оказавшимся на грани разорения из-за коронавируса, читатели «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер из Бердска Вадим Назимов. Так, 23 мая было закуплено девять посылок для оказания помощи.

— В очередной раз спасибо ИП Щербакову А.В. и его коллективу за помощь в формировании пакетов, — сообщает Вадим Назимов «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 мая.

26 мая от жителей Бердска из фонда «Корона не пройдет» и от редакции газеты «Курьер.Среда.Бердск» была передана помощь четырём пенсионерам по адресам: Гранитная-7, Гранитная-4, Гранитная-12, Белокаменная-47, одной нуждающейся семье по адресу Лунная-22а, и одной нуждающейся семье в Новосибирске. Совместно с Бердским городским обществом глухих была оказана помощь трём инвалидам.

Бердчанка, которой была оказана продуктовая помощь, прислала ее фотографию в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» вчера, 27 мая. Бердчанка поблагодарила всех благотворителей «Курьер. Среда. Бердск» и волонтера Вадима Назимова за помощь.

Такую продуктовую помощь получают бердчане, оказавшиеся в трудной ситуации

На 1 июня в фонде 1500 рублей.

1500 рублей пришли от Наталья Петровны! Спасибо!

Вечером 28 мая мы перечислили Вадиму Назимову — 3000 рублей.

На счету фонда пока нет денег. Просим всех, кто готов помогать — помогать тем, кому совсем плохо!

Отчет на 28 мая

На сегодняшний день, 28 мая, на специальном счете редакции «Курьер. Среда. Бердск» есть 3 000 рублей. А Вадим Назимов отчитался о поступлениях в его адрес:

— 3000 рублей 28.04.2020



— 5000 рублей 04.05.2020— 1800 рублей 04.05.2020— 7300 рублей 11.05.2020— 12000 рублей 12.05.2020— 8500 рублей 21.05.200

Расходы:

— 1921,82 рублей 28.04.2020

— 4390,04 рублей 04.05.2020



— 2077,20 рублей 06.05.2020— 2250,72 рублей 12.05.2020— 17000 рублей 16.05.2020— 9910,38 рублей 23.05.2020

Остаток:

— на 05.05.2020: 3488,14 руб.

— на 06.05.2020: 1410,94 руб.

— на 11.05.2020: 7710,94 руб.



— на 12.05.2020: 5460,22 руб.— на 14.05.2020: 17460,22 руб.— на 16.05.2020: 3710,94 руб.— на 20.05.2020: 1460,22 руб.— на 21.05.2020: 9960,22 руб.— на 23.05.2020: 49,84 руб.

Напомним, в фонде «Корона не пройдет» на 12.00 22 мая у Вадима Назимова — 9 960,22 рублей. Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 21 мая, перечислил Вадиму Назимову 8 500 рублей. Всего в фонд поступило 38 600 рублей. Всего на помощь бердчанам потрачено 27 639,78 рублей.

Вадим Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помог он и продуктовым набором воспитывающей четверых внуков женщине-инвалиду.

Также волонтер привез тушенку, крупы, макароны, масло четырем пожилым людям дома №1 на ул. Тимуровскую благодаря жителям Бердска. Вадим Назимов привез лампочки сидящим на карантине из-за коронавируса прилетевшим из Таиланда супругам в Бердске.

Если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты, потому что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке



4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

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