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Что такое Троица? Традиции и обряды на 7 июня 2020 года

22:02 03.06.2020 Фото: Википедия
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Святая Троица отмечается 7 июня 2020 года. Это праздник возрождения жизни. Во время этого праздника оживает все живое вокруг.

Что такое Троица? Традиции и обряды на 7 июня 2020 года
Хозяйки в этот день готовят праздничный стол и зовут в гости близких и родственников

Что такое Троица

Троица является одним из главных праздников в христианской религии. Празднуется Троица на пятидесятый день после праздника святого Воскресения сына Господня, поэтому его еще называют Пятидесятницей. В народе этот праздник почитается давно. Еще до принятия на Руси христианства в народе отмечали этот праздник. Ранее этот день был назван в народе как Зеленые Святки. Именно на празднование Зеленых Святок и наложился, после принятия христианства, праздник Святой Троицы. Еще этот праздник часто называют как Женская Троица.

Троица – это праздник возрождения жизни. Во время этого праздника оживает все живое вокруг. В этот день принято украшать дом зелеными ветками, вязками ароматных трав, веточками березы и рябины, полевыми цветами, веточками мелисы и мяты. Хозяйки в этот день готовят праздничный стол и зовут в гости близких и родственников. Гостям предлагают каравай, пышные пироги и вкусные блины, также на столе должен быть кисель и блюда из яиц. В Троицу принято дарить гостям символичные шуточные подарки.

Традиции и обряды Троицы

Конечно этот праздник, как и любой другой, имеет ряд своих традиций и обычаев. Считается, что выставленные из оконных рам веточки березы, разбросанная по всему дому ароматная трава привлечет богатый урожай. Именно поэтому, каждая хозяйка старалась как можно больше украсить свой дом большим количеством зелени.

В день Пятидесятницы прекращались полевые и хозяйственные работы. Разрешалось лишь готовить еду, любой труд запрещался. В Троицу наши предки не купались. Еще в дохристианские времена верили, что в эти дни, их называли русалии, мистические существа русалки могут купающихся заманить на дно.

Накануне Троицы наши предки поминали умерших родственников. За один день до Троицы наступает так званая родительская суббота. В эту субботу принято было посещать кладбище, где поминали умерших. Считалось, если не помянуть в этот день усопших, то они могут прийти и забрать кого-то из живых. Именно с таким суеверием была связана традиция оставлять поминальный ужин и вывешивать одежду для умерших на ограде. Предки верили, что таким способом они могут задобрить смерть.

В день Святой Троицы травницы и знахари собирали лечебные травы и цветы.

Праздник Троицы очень любили молодые девушки. В этот праздник гадали, чтобы узнать свою судьбу. Рано утром девушки шли и собирали травы и цветы для плетения венков. Уже вечером сплетенные венки пускали на воду и гадали, с какой стороны прейдет к ним жених. Считалось, что если сплетенный венок утонул, в этом году девушка умрет. Венки руками не трогали. Девушки низко кланялись воде, и венки сами опускались на воду. Принято было в этот день спрашивать кукушку про свою судьбу. Сколько раз кукушка прокукует, столько лет предстоит быть незамужней. Если в день Троицы приходили свататься – это считалось хорошей приметой.

Источник: pronedra

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От редакции

Вы ждете праздник Троицы?

Аноним, 01 июня 2020 16:48
НВР:
Да.
Аноним, 02 июня 2020 14:47
НВР:
Да конечно
Аноним, 02 июня 2020 15:31
НВР: Нет. Потому что такого празника нет в Библии и даже упоминания о нем в ней нет.
Аноним, 03 июня 2020 15:37
НВР:
Великие Триглавы

Троица у славян представлена в виде Великого Триглава, олицетворённого Богами. Только Великий Триглав не один, их несколько.
Изначально Триединство предстаёт в виде Явь – Навь - Правь. В нём Явь представляет собой мир видимый, материальный, явленный. Мир, в котором живёт человек, а точнее его биологическое тело, и на котором сосредоточено его сознание. Это Единый живой мир, в котором абсолютно все материальные объекты живые и обладают собственной частицей Духа Всевышнего.
Навь – мир, как сейчас говорят, тонких материй, мир Духов. Именно в Навь уходят после физической смерти биологического тела, и оттуда они являются в мир Яви с каждым новым рождением.
Правь – это высший мир, он находится над Мирами Яви и Нави и согласует их взаимодействие.
Первым в Великом Триглаве стоит Сварог - сотворивший нашу Вселенную. Сварог - творец и законодатель, давший людям огонь, моральные нормы жизни и семьи. Вторым в Великом Триглаве является Перун - сын Сварога. Он был проводником людей в мир правды. Жить по правде! Воины-защитники считали его своим покровителем. Принести свою земную жизнь во имя защиты Рода считалось великой честью и святым долгом каждого мужчины. Третий из Великого Триглава -Бог Святовит - тоже Сварожич, покровитель Неба и Света, аналог Святого Духа в христианстве. Его задача - хранить созданную Сварогом Вселенную, наполняя её энергией движения и эволюции.
Обрядовый Триглав:
– обережные действия, направленные на обеспечение урожая (требы полям, воде, лесу, причём по обычаю – в выраженной сексуально-эротической форме);
– почитание растительности и сил природы, проводы весны и встреча лета;
– почитание предков, причём и тех душ усопших, от которых можно ожидать неприятностей и вреда (заложные покойники).

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