«Воду по колено вычерпывали ведрами»: Сводит концы с концами из-за потопа в ТЦ «Европа» бизнесвумен Светлана Бессонова из Бердска

Светлана Бессонова из-за пандемии оказалась почти без заработка

Хозяйка отдела детской одежды 10 лет занимается бизнесом на 0 этаже ТЦ «Европа». Два месяца без работы. Первый месяц дохода было 0, а на днях затопило подвал торгового центра.

Никто не позвонил и не предупредил о прошествии. Она пришла 26 мая в продуктовый магазин в 12.00, увидела объявление, что 0 этаж закрыт по техническим причинам. Позвонила знакомой. Выяснилось, что там затоплено. Бердчанка сначала не придала значения новости, подумав, что только одну часть залило водой, и спокойно отправилась на пляж. В 15.00 решила перезвонить еще раз. И когда она услышала, что воды в подвале по колено, рванула в ТЦ.

— Воды было сантиметров 20. У меня все вещи лежат внизу, в коробках, и все это плавало. У некоторых из-за замыкания погорели кассы. Воду вычерпывали совками, ведрами, носили в туалет до 19.00. Забрала мокрый товар домой, перестирала, — рассказала Светлана.

Мама троих детей два месяца без работы. В апреле дохода было 0. Стала размещать фото одежды в группе ватсапе. Выручают онлайн-заказы, помогающие хоть как-то свести концы с концами. У бизнес-леди кредит в четырех банках на 45 тыс. в месяц.

— Мне звонят и говорят — платите. А если я не могу платить? Президент пообещал кредитные каникулы, а они мне отвечают, что на потребительские кредиты до 100 тыс.рублей это постановление не распространяется. Помочь некому. Двое старших детей выросли и живут самостоятельно. Младшему сыну 10 лет. Я понятия не имею, что будет завтра. Я в шоке и в ужасе, как и половина страны, — с грустью заключила Светлана Бессонова.