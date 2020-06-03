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«Воду по колено вычерпывали ведрами»: Сводит концы с концами из-за потопа в ТЦ «Европа» бизнесвумен Светлана Бессонова из Бердска

22:59 03.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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С 29 марта в магазине «Европа» закрыли отделы непродовольственных товаров. Два месяца без работы. 26 мая затопило подвал торгового центра.

Воду по колено вычерпывали ведрами: Сводит концы с концами из за потопа в ТЦ Европа бизнесвумен Светлана Бессонова из Бердска
Светлана Бессонова из-за пандемии оказалась почти без заработка
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Воду по колено вычерпывали ведрами: Сводит концы с концами из за потопа в ТЦ Европа бизнесвумен Светлана Бессонова из Бердска

«Воду по колено вычерпывали ведрами»: Сводит концы с концами из-за потопа в ТЦ «Европа» бизнесвумен Светлана Бессонова из БердскаВсю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской областиЕщё 93 новостей

Хозяйка отдела детской одежды 10 лет занимается бизнесом на 0 этаже ТЦ «Европа». Два месяца без работы. Первый месяц дохода было 0, а на днях затопило подвал торгового центра.

Никто не позвонил и не предупредил о прошествии. Она пришла 26 мая в продуктовый магазин в 12.00, увидела объявление, что 0 этаж закрыт по техническим причинам. Позвонила знакомой. Выяснилось, что там затоплено. Бердчанка сначала не придала значения новости, подумав, что только одну часть залило водой, и спокойно отправилась на пляж. В 15.00 решила перезвонить еще раз. И когда она услышала, что воды в подвале по колено, рванула в ТЦ.
— Воды было сантиметров 20. У меня все вещи лежат внизу, в коробках, и все это плавало. У некоторых из-за замыкания погорели кассы. Воду вычерпывали совками, ведрами, носили в туалет до 19.00. Забрала мокрый товар домой, перестирала, — рассказала Светлана.

Мама троих детей два месяца без работы. В апреле дохода было 0. Стала размещать фото одежды в группе ватсапе. Выручают онлайн-заказы, помогающие хоть как-то свести концы с концами. У бизнес-леди кредит в четырех банках на 45 тыс. в месяц.

— Мне звонят и говорят — платите. А если я не могу платить? Президент пообещал кредитные каникулы, а они мне отвечают, что на потребительские кредиты до 100 тыс.рублей это постановление не распространяется. Помочь некому. Двое старших детей выросли и живут самостоятельно. Младшему сыну 10 лет. Я понятия не имею, что будет завтра. Я в шоке и в ужасе, как и половина страны, — с грустью заключила Светлана Бессонова.

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От редакции

Как вы выживаете в пандемию коронавируса?

Аноним, 02 июня 2020 13:41
Подвалы - это вообще не место для торговли. Там радон накапливается у нас в Сибири. Светлане советую уходить оттуда по любому.
Галина, 02 июня 2020 13:44
Онлайн-заказы выручают,10000 на ребенка в июне,загореть уже успели,все будет хорошо.
Аноним, 02 июня 2020 15:14
Не совсем понял. Получается, что арендаторы платят арендную плату в полном объёме, при этом помещениями пользуются не как торговой точкой, а как складами, а арендодатель мало того что не обеспечивает сохранность имущества, но и вообще не несёт никакой ответственности по возмещению ущерба? Они там на правах рабов что ли, эти бизнесмены с вуменами?
Аноним, 02 июня 2020 15:27
Жалко людей, которые работают, а не на диване сидят.
На диване сидят и безграмотные комментарии строчат.
Аноним, 03 июня 2020 09:05
Они там на правах людей, которые зря бабло платят. Возмещение ущерба они захотели еще!
Банкир, 02 июня 2020 18:05
Страховка? Нет, не слышали.
Ну, тогда учитесь на своих ошибках. Правда, это дорого, но, зато - эффективно, запоминается сразу и на всю жизнь.
Никола, 02 июня 2020 23:43
Кто хотя бы раз выбивал из страховой положенные себе выплаты, не будет так безаппеляционно советовать страховаться. Страховые компании добрые и услужливые только пока ничего вам не должны.
Аноним, 03 июня 2020 09:34
а ОСАГО считается?
платят очень легко и беспроблемно
Аноним, 02 июня 2020 18:31
Офигеть бизнесс на кредитах в 45 тр в месяц. За 10 лет прибыли никакой...закрывать нужно такой бизнесс или вести дела иначе.
Гость, 02 июня 2020 20:09
И про этот подвал, и про рынок всегда подозревал, что может затопить. Ни и вот.
Аноним, 03 июня 2020 09:07
Этот объект новый, а топит обычно старые подвалы.
Аноним, 02 июня 2020 20:40
Капец! Перестирала и в продажу? Так это уже вещи БУ. И тем более - детские вещи. И, видимо, товар не сертифицированный плюс ко всему.
Аноним, 03 июня 2020 00:31
Да кто тебе перестирывать будет? У нас соседи себе поесть не могут приготовить, видимо, и мы такие же.
Аноним, 03 июня 2020 09:08
Какие вам сертифицированные вещи в подвале? Вы прямо удивляете!
Аноним, 03 июня 2020 17:25
Да это вы удивляете! Стильный ребенок был в цоколе всю жизнь, вот только на 2 этаж переехал
Аноним, 02 июня 2020 22:42
Что сказки то рассказывают, что не работают с конца марта? Любой, кто бывает на нулевом этаже в Европе подтвердит, что работают все отделы! Так что не надо прибедняться! Другое дело, что товар пострадал, так надо страховки оформлять о таких бедствий. И согласна, что товар детский, поьыаавшиц непонятно в какой воде, стирай не стирай, а Новым уже будет,!
Аноним, 03 июня 2020 11:13
Это называется опыт и теперь многим будет полезно Знать, что в подвале держать товар риск.
Переезжайте на 2 этаж.
Аноним, 03 июня 2020 11:40
Президент пообещал кредитные каникулы, а они мне отвечают, что на потребительские кредиты до 100 тыс.рублей это постановление не распространяется.
Это значит по мнению властей кредит до 100т оставшимся без работы платить могут, а выше 100т уже не могут.
Так что ли ?
Аноним, 03 июня 2020 12:02
как выживаем, как выживаем?
Плохо.
Строили дом, сейчас почти все работы стоят колом, выплачивал кредит за машину. Работы нету и выплат нету. Грозятся машину забрать. Прокатываю пока на жалости и обещаниях все погасить при первой же возможности.
Для особых умников, нет таксовать не получается. Как-то на Уазике много не потаксуешь, брал в основном для работы в сельской местности.
Нет не ною, кручусь верчусь, хватаюсь за любую возможность подработать.
Аноним, 03 июня 2020 19:26
В коментарии изначально было написанно вместо слова плохо, другое слово, нет не матерное, связанное с острым корнеплодом.
А слово "плохо" не в полной мере отражает действительность.
Из Новосиба, 03 июня 2020 17:05
Несвязушки какие-то в статье. В подвале никто не работает с конца марта, при этом "У некоторых из-за замыкания погорели кассы" (каким образом неработающие кассы погорели). Светлана 2 месяца без работы, доходов 0, еле сводит концы с концами, имеет кредит в 4 банках, но при этом поиском временного заработка не озабочена, а спокойно загорает на пляже (видать, не так все у нее плохо). Одна с тремя детьми, но двое уже взрослые и живут отдельно (т.е. сами себя обеспечивают). Зачем корреспондент тут жути нагоняет? К чему статья?
АнтиЯ, 03 июня 2020 21:15
Странный бизнесмен, типа затопило, да пофиг, я на пляж.... Ну значит и черт с ним и нечего плакаться....

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