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Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?

22:50 03.06.2020 Фото: pxhere.com
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Государство своими действиями приведет к условной дискриминации детей, среди которых выделят привитых и не привитых. Даже сторонники вакцинации часто выступают против идеи разделения общества на «правильных» и «неправильных».

Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?
В будущем потребность в вакцине от болезни COVID-19 будет определяться исходя из наличия в крови человека антител к китайскому недугу

Кому противопоказана прививка от коронавируса

В будущем потребность в вакцине от болезни COVID-19 будет определяться исходя из наличия в крови человека антител к китайскому недугу. Такое мнение выразил Александр Горелов во время эфира передачи «Вести недели», которая традиционно выпускается на канале «Россия-1».Заместитель главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что вакцинация против коронавируса будет проведена осенью. Чтобы определить, кому она необходима, будет использоваться титр антител. Если показатель в крови будет высоким, в вакцинации не будет необходимости.

Недавно в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о снижении прироста количества зараженных. Так, впервые со 2 мая количество инфицированных за сутки было ниже 10 тысяч пациентов (9974 диагностированных случаев).

Будет ли принудительная вакцинация от коронавируса в России?

В Рунете можно часто услышать разговоры о том, что вскоре населению будет предложена массовая вакцинация от заболевания, пришедшего к нам из Китая. Важно к этому вопросу подойти максимально скрупулезно, чтобы оценить все юридические и профессиональные риски.

Сейчас крайне важно сбалансировать на одной чаше весов коллективную безопасность граждан Российской Федерации и права человека, которые могут быть нарушены. На сегодняшний день можно услышать разные мнение от населения. Кто-то считает, что начинается компания по глобальному вживлению чипов, тогда как другие банально считают, что они сами вправе выбирать, защищаться от коронавируса или нет.

Тотальная вакцинация: непривитым россиянам власти пригрозили суровыми мерами
Вакцинация — особенная тема, которую сложно поднимать в широком обществу. Появляется множество мнений, и в последнее время депутаты также начали искать оптимальное решение вопроса. В Совете Федерации рассмотрели возможность юридически запретить прием непривитых детей в дошкольные учебные заведения и общеобразовательные школы. Причем данное правило может вступить в силу уже с начала сентября 2020 года. По мнению многих экспертов, подобные решения уже готовят почву для перспективного появления вакцины от COVID-19. Ряд специалистов считают, что ее создадут уже к началу осени текущего года. Более того, некоторые народные избранники проявили инициативу и предлагают ввести штраф в размере около 7 тысяч рублей для тех, кто откажется от прививки. Но в Роспотребнадзоре уже сообщили, что данная мера будет введена по отношению к людям, которые находятся в профессиональной группе риска и обязаны проходить вакцинирование.

Можно предположить, что недопуск детей без прививки к занятиям в школе и детском саду — вполне реальные сценарий. Тем более, проблема детской вакцинации обсуждается в самых высоких кабинетах не первый год. Некоторые люди не хотят подвергать детей опасности, ссылаясь на религиозные убеждения. По их мнению, прививки несут в себе риск для здоровья малыша и даже могут сделать его инвалидом. Новый законопроект усложнит жизнь родителям, которые скептически относятся к прививкам. Документ предполагает расширение перечня обязательных профилактических вакцин. В списке появится и прививка от COVID-19. И если многие уже смирились со стандартным набором уколов, так как знают, что от них можно ожидать, антител от коронавируса боятся многие. Всех пугает непредсказуемость, ведь в обычных условиях любая вакцина должна пройти через многомесячные испытания, чтобы гарантировать безопасность детей.

Государство своими действиями приведет к условной дискриминации детей, среди которых выделят привитых и не привитых. Даже сторонники вакцинации часто выступают против идеи разделения общества на «правильных» и «неправильных». Ведь по этому принципу определенная категория людей будут лишены права на образование, обещанного по Конституции. В Национальном родительском комитете недавно опубликовали петицию, направленную остановить разработку анти демократичного законопроекта.

Источник: Пронедра

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От редакции

Вы за тотальную вакцинацию или против?

Аноним, 02 июня 2020 17:24
НВР:
Против
Аноним, 02 июня 2020 17:40
НВР: Начать вакцинацию нужно с президента, правительства, Единой России и СФ.
Можно также первыми привить судей,полицейских, прокуроров и СК - тех, кто будет обязан блюсти карательное прививочное правосудие против нарушителей.
Но только под наболюдением независимой экспертизы, можно даже из враждебных стран, чтобы им прилюдно не вкалывали втамины вместо этих прививок.
Феофил, 02 июня 2020 17:43
НВР:
Против
Аноним, 02 июня 2020 17:47
НВР:
Против, у каждого должен быть выбор. Мы не рабы.
Аноним, 03 июня 2020 07:52
как показывает практика - именно рабы
Аноним, 02 июня 2020 17:55
Против
Аноним, 02 июня 2020 18:09
НВР:
Однозначно ПРОТИВ....
владимир, 02 июня 2020 18:18
против
Аноним, 02 июня 2020 18:42
НВР:
Категорически Против
елена, 02 июня 2020 18:55
НВР:
против
Аноним, 02 июня 2020 18:57
НВР:
конечно против! Если прививка реально работает, то зачем заставлять? Кто непривился, тот берет ответственность на себя, что заболел. Что пугает привитых? Или это не сильно-то помогает? А тогда зачем она нужна, ведь столько побочек ?! У дочки на фоне прививки эпилепсия. Это моя вина, не вникала, верила врачам, делала вовремя все прививки без тщательных предварительных анализов. Может было бы всё иначе, если бы я глубже вникала в эту тему, понимала стоит ставить ту или иную прививку. Но я надеялась на врачей, а оказалось, в нашем мире можно ндеятся только на себя. Младшей дочери 3 года. Прививок не делаю. Вырастет, организм окрепнет, вот тогда и подумаем.
Светлана, 02 июня 2020 19:07
Вакцина разрабатывается и проходит проверку до 15 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аноним, 02 июня 2020 19:16
НВР:против
Елена, 02 июня 2020 19:20
НВР конечно против
Аноним, 02 июня 2020 19:32
Категорически против!!!!!!НВР:
Аноним, 02 июня 2020 19:58
Против!!!Это мой организм и только я могу решать внедрять в него что то или нет!
Аноним, 02 июня 2020 20:08
НВР:
Против.
Аноним, 02 июня 2020 20:26
НВР:
Против категорически. Делать по приказу чиновников и безграмотных врачей - опасно катастрофически. Власть спешит и не собирается исполнять необходимый принятый учёными регламент поиска и проверки вакцины. Я - не верю нашей власти, нашему здравоохранению. Юрий.
Аноним, 02 июня 2020 20:53
против:
надежда, 02 июня 2020 20:54
НВР:
против.
Аноним, 02 июня 2020 21:02
НВР:
Против !!!
Аноним, 02 июня 2020 21:12
НВР:
Против тотальной вакцинации
Николай, 02 июня 2020 22:29
Против
Аноним, 02 июня 2020 22:34
НВР:
конечно против. тоже думаю надо начинать прививать с президента и правительства
Аноним, 02 июня 2020 22:34
НВР:
Против!!! И никогда не сделаю ни себе ни своим детям!!!
Olga, 02 июня 2020 22:36
НВР: Против
Аноним, 02 июня 2020 23:12
НВР:
Против!!!
Аноним, 02 июня 2020 23:33
НВР:
Только после семейства Грефа.
Аноним, 03 июня 2020 00:23
НВР:
Против! И против штрафа -
против!
Аноним, 03 июня 2020 00:25
За мой организм буду нести только я ответственность, и только мне решать насчет вакцинации! Слишком быстро принято решение колоть людей!!!! Пусть власть начнет колоть себя и своих детей!!!! Я ПРОТИВ!!!!!
Аноним, 03 июня 2020 14:58
Перед тем как ставят прививку подписывают договор.
Надо внимательно почитать что там, посоветоваться с юристом, обсудить риски, и кто будет нести ответственность, если появятся побочные эфекты.
Эльвира, 03 июня 2020 00:28
НВР:
Против
Аноним, 03 июня 2020 01:21
НВР:
Против все здравомыслящие
Аноним, 03 июня 2020 01:24
От вакцины, наспех созданной, опасности больше, чем от коронавируса (обычный вирус, не опаснее других)
Аноним, 03 июня 2020 01:29
против - это моё личное право, дано мне моей природой. вирус будет изменяться становится агрессивнее и надо будет постоянно портить свой организм прививкой. мои дедушки и бабушки прививок не имели.
Татьяна, 03 июня 2020 01:32
Категорически против! Вакцина за три месяца от не до конца исследованного вируса-НОНСЕНС!
аноним, 03 июня 2020 01:34
и штрафом не имеют право пугать, а за пугание штрафом - это как нанесение морального вреда, так как это стресс, нам по 500 тысяч с народных избранников.
Аноним, 03 июня 2020 01:36
наглость дальше некуда, если бы Россия сказала нет, то и на другой мир оказала бы влияние - нет вакцинации.
Галина, 03 июня 2020 12:29
Полностью поддерживаю. Наше правительство вместе с депутатами выполняют волю Запада, чтобы мы быстрее все вымерли, сделать из нас недееспособных людей. Если бы они служили народу, который их выбирает и заботились бы не о своих капиталах, а о благополучной жизни населения,то Россия уже давно бы процветала и была бы великой державой. А главное, почему власть своими семьями не выступает добровольцами по опробованию вакцины?
Наталья, 03 июня 2020 02:06
Против
Аноним, 03 июня 2020 02:31
НВР:
я против вакцинации
Алексей, 03 июня 2020 02:38
Против!! Категорически против! И не дам ребенку ставить, если потребуется, то будем на домашнем обучении и дошкольном и школьном! Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут ироды!
Аноним, 03 июня 2020 02:38
Против, лучше бы лекарство нашли
Аноним, 03 июня 2020 02:46
НВР:
Нет
Венера, 03 июня 2020 03:13
НВР:Против категорически, посмотрите сколько людей даже в отзывах против, а представьте сколько в стране....
Аноним, 03 июня 2020 03:38
НВР:
категорически против!
Аноним, 03 июня 2020 05:02
НВР:
Конечно же против.
Аноним, 03 июня 2020 09:25
Осенью - вторая волна коронавируса. Кто не привился, будет сам виноват. Запасайтесь дошираком, т.к. денег будет уже меньше на поддержку и здоровых, и больных.
Олеся, 03 июня 2020 10:22
я против прививок
Константин, 03 июня 2020 10:55
Почему не начнут с детей властьимущих? Пройдет время,они нарожают ,выростят своих детей,а уж потом народ посмотрит и решит надо им делать прививки или нет.На данном этапе прививать ,,сырой" вакциной - это преступление против будущих поколений.

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