5 типов людей, которым противопоказаны золотые украшения

Людям с агрессивным характером лучше не носить на себе золотые украшения: они будут толкать агрессивных людей на безрассудные поступки.

Если человеку надо сосредоточиться на каком-то деле – очень активное золото будет его отвлекать от важного дела

Золото — не только благородный металл. Это еще и материал для создания украшений, которые так любят надевать на себя женщины: кольца, браслеты, серьги и прочие изделия порой стоят баснословные цены, потому золотые изделия ассоциируются с богатством, властью, и преуспеванием во всех делах. Они подчеркивают яркий, красивый женский (и мужской) образ.

И все же, несмотря на все перечисленные качества, которые подчеркивают в человеке изделия из золота, некоторым особам не рекомендуется надевать на себя золотые аксессуары.

В этом уверены эксперты в области биоэнергетики, которые утверждают, что золотые аксессуары хоть и не являются теми украшениями, которые притягивают к себе несчастья, но если носить их не в том месте и не в то время, они могут быть крайне негативными. Кому нежелательно носить золотые украшения, в том числе цепочки, сережки и золотые браслеты – попробуем разобраться.

Людям, пребывающим в стрессе

Когда особа пребывает в стрессе,биополе такого человека становится нестабильным, а присутствие золота усиливает это состояние. Если человек сильно устает, то он просто физически ощущает, как обилие золотых украшений на теле заставляет его быстрее выдыхаться. Такому человеку, пребывающему в нервной и стрессовой ситуации, лучше использовать изделия из серебрав и цирконияы, но только не из золота.

Людям, которым нужно сосредоточиться

Если человеку надо сосредоточиться на каком-то деле – очень активное золото будет его отвлекать от важного дела. Теряется внимательность, и человек не может сфокусироваться на том, что ему необходимо в данный момент. Этот металл способен воодушевлять, но точно не даст сконцентрироваться.

Любителям серебра

Любители серебряных украшений, наравне с украшениями из золота получили предостережение от экспертов, что не следует носить на себе эти два металла, поскольку золото и серебро наделены абсолютно разной, и совершенно противоположной энергетикой.

Но что делать, если вы любите серебряные изделия не меньше золотых? Все очень просто: хотите создавать свой образ с помощью подобных украшений — носите их поочередно, но только не вместе, обвешавшись этими украшениями, как елка гирляндами.

Агрессивным людям

Людям с агрессивным характером ношение золота тоже противопоказано. Такой человек притягивает к себе разные неприятности, а золото с его активной энергетикой только усиливает подобное негативное состояние..Поэтому людям с агрессивным характером лучше не носить на себе золотые украшения: они будут толкать агрессивных людей на безрассудные поступки. А искать компромиссы такие люди просто не умеют.

Людям с насыщенной жизнью

Слишком эмоциональным людям, независимо от того, плохие это эмоции или хорошие, золото тоже противопоказано. Оно не позволяет наслаждаться приятными моментами в жизни, и снижает бдительность. По правилам Вселенной во всем необходимо равновесие и гармония, поэтому золото не требуется тем, кто и так счастлив.

Источник: rsute.ru