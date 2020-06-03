Главная молитва пред иконой Владимирской Божией Матери 3 июня 2020 года

Владимирская икона Божией Матери считается чудотворной

Молитвы пред этой иконой считаются универсальными и помогают по вере вашей от любой напасти. О мире в семье. О счастье и благополучии детей, брака, близких и родных.

Несмотря на то, что храмы не работают, вне служб, можно прийти и помолиться, поставить свечки.

Молитва пред чудотворной иконой «Владимирская»

Молитва первая

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имя рек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовей и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва вторая

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодарим Тя о всех благодеяниих, российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла и сохранитися всякаму граду и веси, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и муждоусобныя брани. Испроси православным христианом благоденственное и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение. Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть, ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави ны от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земнаго сего жития; Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши; даруй же нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех преуспеяние; избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный же день суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Источник: Пронедра