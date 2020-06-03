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Утонул в бассейне из-под тракторного колеса 2-летний мальчик на Алтае

12:00 03.06.2020 Фото: windowssearch-exp.com
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Захлебнувшегося водой обнаружили на территории домовладения. Реанимировать его не удалось, малыш скончался по дороге в больницу.

Утонул в бассейне из под тракторного колеса 2 летний мальчик на Алтае
Бассейны из колеса трактора популярны у дачников

В одном из сел Целинного района Алтайского края ребенок утонул в самодельном бассейне, основой для которого послужила покрышка от тракторного колеса. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ребенку был всего год и 11 месяцев. Захлебнувшегося водой, его обнаружили на территории домовладения. Реанимировать его не удалось, малыш скончался по дороге в больницу. Предварительно, причиной смерти стала механическая асфиксия вследствие того, что ребенок наглотался воды.

Известно, что он рос в многодетной семье, которая не стояла на учете в органах системы профилактики. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, почему маленький ребенок остался один без присмотра, какие обстоятельства привели к трагедии. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

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От редакции

Следите за детьми!!!

Аноним, 03 июня 2020 12:37
Потому что покрышки надо утилизировать, а не делать из них клумбы и прочие бассейны. Это СОВОК!

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