Суррогатная мать из Бердска родила четверых детей для трех семей

Только об одном ребенке бердчанка не знает ничего, с двумя родителями она поддерживает отношения. На расстоянии.

Бердчанка стала суррогатной матерью после того, как подросли ее собственные дети

Несколько лет вынашивала мысль стать суррогатной мамой жительница Бердска Светлана. Подошла к этому очень серьезно. Изучила все вопросы. Все продумала. И начала поиск биологических родителей. Искала полтора года. И нашла. Родила девочку. Потом были еще две пары, мечтавшие о родных детях. Выносила для них мальчика и двойняшек. С двумя парами Светлана до сих пор поддерживает отношения. На расстоянии. Видит на фото, как растут рожденные ею дети. Радуется за них и их родителей.

Что толкнуло бердчанку пойти на суррогатное материнство? Как к этому отнеслись ее муж и двое детей-подростков? Какой гонорар она получила от биологических родителей? Удавалось ли ей скрывать беременность от окружающих? Какие чувства она испытывала, когда носила под сердцем чужих детей? Обо всем этом вы узнаете на «Курьер. Среда.Бердск».