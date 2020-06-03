Люби меня, доченька! Почему дети относятся к нам жестоко? Кто виноват? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

Как любить ребенка так, чтобы он любил тебя? Что мы вообще понимаем под словом любовь — родительская любовь и детская? Это два разных понятия, имеющих корни в инстинктах¸ — отметил психотерапевт.

Отношения детей и родителей не всегда складываются гладко

Почему родители и дети не любят друг друга. Как любить ребенка, чтобы он любил тебя? Такой вопрос поступил в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. Мы продолжаем серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Требуется развернуть вопрос — иногда любят, иногда нет, что вообще понимаем под словом любовь — родительская любовь и детская. Это два разных понятия,- говорит психотерапевт.

— Любят ли дети родителей и наоборот — бывает по-разному. Бывает дети любят, а их нет (например, в случае когда они были не желанны и до сих пор такими являются). Тут стоит упомянуть про привязанность. Безусловная любовь к детям идет от родителей. Это когда любят не за что-то, а просто так. Дети это чувствуют. И них образуется привязанность. Привязанность бывает разная, и является отражением состояния родителя, как правило, матери, — отмечает Тарас Иващенко.

То есть поведение ребенка — это отражение отношения к нему матери, ее чувств, состояния.

— Вообще в психосоматике считается, что до 11 лет все функциональные расстройства детей (кроме травм и генетических заболеваний и части инфекционных заболеваний) является следствием эмоционального состояния матери. Настолько сильна эта невидимая связь. Поэтому если первые года жизни мама была принимающей, теплой мамой — у ребенка вырабатывается взаимное чувство. Если нет — есть много вариантов. Исправить ситуацию тем сложнее, чем старше ребенок, — отметил Тарас.

Он еще раз подчеркнул, что дети — это наше зеркало.

— Стоит отметить, что ребенок безусловно мать не любит. Он сможет это полученное чувство передать своим детям (мы можем передать только то что дали нам, не так ли? Ведь если у меня чего-то нет, то и передать я не смогу), — рассказал психотерапевт.