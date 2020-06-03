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Оштрафовал на 500 рублей мать четверых детей вырванных из ее рук полицейскими и опекой суд в Оренбургской области

11:30 03.06.2020 Фото: скриншот видео
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Женщину привлекли к административной ответственности по статье 19.3 ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Оштрафовал на 500 рублей мать четверых детей вырванных из ее рук полицейскими и опекой суд в Оренбургской области
Суд учел не простое положение женщины и назначил ей наказание в виде штрафа в 500 рублей

Как стало известно, еще на прошлой неделе решением суда Домбаровского района жительница села Тюльпанный привлечена к административной ответственности по статье 19.3 ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Суд учел не простое положение женщины и назначил ей наказание в виде штрафа в 500 рублей.

Общество разделилось на тех кто защищает жительницу села Тюльпанный Домбаровского района и осуждает, но власти официально заявили, что были приняты все меры, чтобы избежать отобрание четверых детей.

Также стало известно, что женщина и ее сожитель нигде не работают и живут за счет детских пособий. Правда дети у нее совсем маленькие.

Видео orsk.ru

Источник: time56.ru

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