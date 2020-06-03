Надень маску или плати 30 тысяч рублей: вызывать полицию на пассажиров имеют право водители автобусов и маршруток в Бердске

40% пассажиров носят маски в Бердске

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина рассказала сегодня, 3 июня, как соблюдается масочный режим у водителей и пассажиров общественного транспорта:

— Мы проверили 20 автобусов на остановке Черемушки и ТЦ 70% водителей были в масках. У пассажиров 40%- 50%. Пассажиры старшего поколения в дачных автобусах более дисциплинированы — около 100% имеют маски.Если пассажир принципиально отказывается покинуть транспортное средство, либо надеть маску, как велит областное постановление, алгоритм действия следующий: вызывается наряд полиции, который принимает меры административного воздействия, вплоть до наложения штрафа на физическое лицо 1000 до 30 000 рублей.