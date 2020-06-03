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Надень маску или плати 30 тысяч рублей: вызывать полицию на пассажиров имеют право водители автобусов и маршруток в Бердске

11:30 03.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Если пассажир принципиально отказывается покинуть транспортное средство, либо надеть маску, вызывается наряд полиции, который принимает меры административного воздействия.

Надень маску или плати 30 тысяч рублей: вызывать полицию на пассажиров имеют право водители автобусов и маршруток в Бердске
40% пассажиров носят маски в Бердске

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина рассказала сегодня, 3 июня, как соблюдается масочный режим у водителей и пассажиров общественного транспорта:

— Мы проверили 20 автобусов на остановке Черемушки и ТЦ 70% водителей были в масках. У пассажиров 40%- 50%. Пассажиры старшего поколения в дачных автобусах более дисциплинированы — около 100% имеют маски.Если пассажир принципиально отказывается покинуть транспортное средство, либо надеть маску, как велит областное постановление, алгоритм действия следующий: вызывается наряд полиции, который принимает меры административного воздействия, вплоть до наложения штрафа на физическое лицо 1000 до 30 000 рублей.

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От редакции

Вы носите маску в общественном транспорте?

Аноним, 03 июня 2020 11:38
Водители и сами не всегда одевают маски.
Аноним, 03 июня 2020 11:49
НВР:
Народ!!Наймите адвоката.Натянете этого извозчика на раз-два.Чего боитесь....Еще и денег срубите.Беспринципные что ли?
306, 03 июня 2020 12:05
Подстрекатель,а сам что же "воевать" не собираешься?Твой призыв противозаконен и подлежит наказанию.
Аноним, 03 июня 2020 12:06
Обратите внимания, власть принимает только репрессивные решения, как жалко для народа обеспечить бесплатными масками, не важно федеральный бюджет, областной или муниципальный, вот тогда, как альтернатива за не выполнение постановления и применять штрафные санкции, ведь правительственные чиновники, приводят в пример европейские страны, покажите делом...
Шок, 03 июня 2020 12:29
Прям 30 тысяч ??? Вообщето, 30 тыс. Это максимальный порог, Минимум 1 тысяча...

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