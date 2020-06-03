Сколько лет парашюту? В каком году впервые человек прыгнул с парашютом?

Смельчаком, который первый спрыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен в 1797 году

Всемирный день велосипеда.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в апреле 2018 года. Идею учреждения этой международной даты была поддержана представителями более 50 стран мира, поскольку велосипед является самым экологически чистым видом транспорта, а его использование способствует не только поддержанию здоровья и спорта, но и бережному отношению к окружающей среде.

Велосипед — одно из самых популярных средств передвижения в мире. Его история насчитывает более 100 лет. Существует легенда, что первый велосипед в начале XIX века изобрёл крепостной крестьянин Ефим Артамонов из Тагильского заводского посёлка. Умелец даже совершил велопробег до Москвы на коронацию Александра I. За своё изобретение Артамонову со всей его семьёй и потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Однако подтверждений эта легенда не получила.

Первый велосипед, тогда беговел или «машина для бега», был изобретён и запатентован немецким профессором бароном Карлом фон Дрезом в 1818 году. Он был похож на современный: имел два колеса, седло, руль, но у него не было педалей. Велосипед, привычный по устройству современному человеку, сконструировал через 44 года француз Пьер Лалман.

28 лет назад (1992) Президент РФ Борис Ельцин подписал закон об образовании Совета безопасности РФ.

Этот конституционный орган осуществляет подготовку решений Президента РФ по вопросам стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Работой Совета Безопасности руководит его председатель — Президент РФ.

Предшественником ныне существующего Совета Безопасности является Совет Безопасности СССР, который был сформирован в соответствии с Законом СССР от 26 декабря 1990 года «Об изменениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления».

33 года назад (1987) была создана пилотажная группа «Русь».

История группы «Русь» началась с постановления Совета Министров СССР о праздновании 70-летия Октябрьской революции, в честь которого было решено устроить грандиозный авиационно-спортивный праздник на аэродроме в Тушине. Было решено на базе Вяземского учебного авиационного центра создать пилотажную группу.

3 июня 1987 года, после долгих тренировок, в воздухе была построена формация из 9 самолетов Л‑39 «Альбатрос». Эта дата считается днём создания пилотажной группы.

Первое выступление «Руси» прошло 18 августа 1987 года, за неё наблюдали более 800 тысяч зрителей.

Сегодня пилотажная группа «Русь» принимает участие в многочисленных авиационных праздниках в России. Лётчики группы также неоднократно демонстрировали своё мастерство в Чехии, Эстонии, Латвии, Украине, Дании, Белоруссии и других странах.

52 года назад (1968) в СССР на вооружение была принята первая в мире крылатая ракета с подводным стартом — П-70 «Аметист».

Головным разработчиком ракеты было ОКБ-52 (ныне — «НПО Машиностроения»), главным конструктором — Владимир Челомей. Разработка «Аметиста» велась около 10 лет. Ракета выпускалась до 1987 года на Дальневосточном машиностроительном заводе. Было произведено более 600 ракет.

90 лет назад (1930) Совет труда и обороны принял решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Строительство канала, соединившего Белое море и Онежское озеро, началось в 1931 году. Для его постройки на базе Соловецкого исправительно-трудового лагеря был организован Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь. На грандиозное строительство было брошено около 280 тысяч заключённых, работающих практически без применения техники, только с использованием ручных орудий труда.

Беломорканал длиной 227 км был пробит в скальных породах всего за 1 год и 9 месяцев. Первый участок водной трассы введен в эксплуатацию 23 апреля 1933 года, а весь канал целиком — 2 августа того же года. Для сравнения, Панамский канал (длина 80 км) строился 28 лет, а Суэцкий (длина 160 км) — 10 лет. По разным источникам, от лишений и тяжёлого труда при строительстве канала погибли от 50 до 200 тысяч человек. После окончания строительства ЦИК СССР постановил досрочно освободить более 12 тысяч заключенных, имеющих особые заслуги в строительстве. Еще около 60 тысячам были сокращены сроки заключения.

Беломорканал объединил водные пути северо-западной, а затем и центральной частей СССР с судоходными реками бассейна Белого моря. Это сооружение до сих пор считается одним из уникальных. Средняя глубина канала — 5 метров. Он включает в себя более 100 сложных гидротехнических сооружений: 15 плотин, 19 шлюзов, 49 дамб, 12 водоспусков и других устройств.

93 года назад (1927) в Москве были снесены Красные ворота.

Красные ворота — первая триумфальная арка, сооруженная в России. Они были построены в 1709 году по приказу Петра I для встречи русских войск после победоносной Полтавской битвы в войне со Швецией.

Жители Москвы называли эти ворота «красные» (красивые). Хотя существует и другая версия происхождения названия: через ворота шла дорога, ведущая в царское Красное село.

Первоначально Красные ворота были деревянными и неоднократно горели. В 1757 году, после очередного пожара, они были восстановлены по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского в камне.

3 июня 1927 года Красные ворота были снесены как «мешающей проезду городского транспорта».

235 лет назад (1785) в Лондоне был продемонстрирован первый парашют.

Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара.

Своё изобретение Франсуа Бланшар не решился испытать сам и уступил эту честь собаке, которую скинули с парашютом с высоты 300 метров. Животное приземлилось благополучно.

Смельчаком, который первый спрыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен в 1797 году.

А впервые идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи в 1485 году. Он предложил использовать для безопасного спуска с высоты «палатку» из накрахмаленного полотна размером 12 х 12 локтей (локоть в разных странах равнялась от 50 до 60 сантиметрам). Первые аналоги парашюта появились в XVII веке.

Источник: ПГ