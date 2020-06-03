Все изуродовали и изувечили: боится не дожить до высадки деревьев в горпарке 87-летняя Вера Каньшина из Бердска

У горожанки сердце кровью обливается, глядя на вырубленные деревья. Она вспоминает, что раньше в центре Бердска был лес.

У Веры Каньшиной сердце кровью обливается от реконструкции в парке

В горпарке продолжается реконструкция за 37 млн рублей. Деревья вырубили, вскрывают асфальт. Вера Каньшина в Бердске живет с 1965 года. Ежедневно пенсионерка гуляет по парку два часа.

— Боль в сердце. Все изуродовали и изувечили. Такой был парк! Такой лес! Зелени было много. Тополя и березки. Было так много деревьев, что однажды мальчишка выскочил из зарослей и хотел сумку выхватить. А сейчас сколько для детей аттракционов настроили. Они стоят все лето пустые. А там были деревья, зелень. Сердце кровью обливается. Посадят деревья. Но когда? Мне 87 лет. Я не дождусь,- с печалью призналась «Курьер. Среда.Бердск» Вера Васильевна 2 июня.