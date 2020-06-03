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Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление

22:50 03.06.2020 Фото: pixabay.com
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Но за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. На работу и обратно ездить тоже можно. Но не всем.

Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
Постановление вводит ряд ограничений на передвижение

В постановлении губернатора Новосибирской области от 30.05.2020 №92 речь идет о внесении изменений в постановление губернатора НСО от 31.03.2020 №48. Так, приняты следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31.03.2020 до 24:00 часов 30.06.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), с обеспечением реализации и реализацией избирательных прав граждан, а также в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

3. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на которых не распространяются ограничения в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

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От редакции

Послушаетесь губернатора?

Аноним, 03 июня 2020 15:57
Когда закончится этот цирк?
Аноним, 03 июня 2020 16:58
НВР:сколько можно уже кошмарить?!
Аноним, 03 июня 2020 17:29
НВР:
Ага, вот щас прям перестанут выходить и до 30.06....
Аноним, 03 июня 2020 19:26
он закончится тогда,когда всех вакцинуют.
Веда, 03 июня 2020 19:30
Хоть посмеялась от души‍♀️
Аноним, 03 июня 2020 20:08
Не пора ли запретить этих губернаторов?
Аноним, 03 июня 2020 20:33
НВР:
Нет
Аноним, 03 июня 2020 20:51
НВР:
Нет, почему гос служащих это не касается?
Аноним, 03 июня 2020 21:34
НВР:
Да
Аноним, 03 июня 2020 22:20
НВР:
Пошли они все...в лес
Аноним, 03 июня 2020 22:59
А кто этот губернатор ? Я его не выбирал.
Аноним, 03 июня 2020 23:30
НВР:
Надо обязать жилищнокоммунальные службы проводить влажную чистку улиц с антисептическими препаратами, генералить подъезды с антисептиком хотя бы раз в неделю, а не кошмарить людей, доводить до стресса, понижать иммунитет. 5 мес в году из за холода сидим по домам, на солнце свежий воздух нельзя запрещать. В мкр д советского района, в подъездах раз в год сухим веником метут только.
Аноним, 03 июня 2020 23:33
Мракобесие
Аноним, 03 июня 2020 23:49
Многие работают в тч и торговые центры
Аноним, 04 июня 2020 00:01
Коронавирус тех кто с ксивой и справкой не трогает? Это точно вирус?
Helen, 04 июня 2020 00:13
А целоваться можно?

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