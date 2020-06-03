Холод пришел в Сибирь: заморозки, град, дожди и грозы

Похолодание пришло в Бердск

Сибирский федеральный округ. 2-3 июня в Томской области сильный дождь, гроза, град, ветер 13-18 м/с. Заморозки 3 июня на севере Иркутской области (температура ночью до -3°), 3-5 июня в центральных, южных районах Красноярского края (до -2°). В Республике Алтай 2 июня сильный дождь, гроза, град, ветер 13-18 м/с (в горах до 24 м/с), 2-4 июня лавиноопасно. 2-4 июня на западе Новосибирской области, в Алтайском крае, на севере Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.

1 — ночью 2 июня в Красноярском крае сильный дождь с грозой (до 31 мм), в центральных районах заморозки (температура до -2°). Сильный дождь в Омской области (до 20 мм), в Хакасии (до 18 мм). В Алтайском крае ветер до 22 м/с. В Иркутской области сильный дождь с грозой (до 27 мм).

3 июня в Бердске и регионе до +9.