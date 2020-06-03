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Новые цифры появятся на госномерах в России

12:14 03.06.2020 Фото: Википедия
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В Свердловской области пытались ввести номера с кодом региона «666», но вовремя передумали…

Новые цифры появятся на госномерах в России
Введение обновленных правил значительно расширит емкость доступных серий

МВД России утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Как сообщил источник в правоохранительных органах, соответствующий приказ уже подписан.

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7», — сказал собеседник агентства.

Первыми с нововведением столкнутся москвичи: в столице ГИБДД выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799, их емкости, по оценкам экспертов, хватит еще на несколько лет, пишет «Коммерсантъ».

Введение обновленных правил значительно расширит емкость доступных серий. Например, Москва сможет использовать код 999, 277 и другие, Санкт-Петербург — 778, 278, Рязанская область — 662, Астраханская область — 330, Владимирская область — 333, Костромская область — 444, Московская область — 990, Чечня — 995 и т. д.

Также против нововведений выступили производители знаков, поскольку, по их мнению, цифры 2, 3, 4, 5, 6 и 9 не вмещаются на металлическую пластину (в место, отведенное для кода региона), что создаст трудности при печати.

Источник: 5koleso

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От редакции

У вас "красивый" номер авто?

Аноним, 03 июня 2020 12:32
Какая разница какой номер? У нас что они именные?Это только в нормальных странах можно за отдельные деньги купить красивый номер.

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