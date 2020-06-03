Какие травы можно освятить в церкви на Троицу 7 июня 2020 года

С приходом христианства на Троицу люди приходили в церковь на молебен с букетиком из полевых цветов и трав. Верили, что святая вода усиливает их целебные и защитные свойства.

Аромат чабреца и чай из него успокаивают и прогоняют бессонницу

Освященные травы не выбрасывались, а сохранялись. В основном на Троицу собирали полынь, любисток, аир, пижму, чабрец, мяту и мелиссу. Об их свойствах читайте далее.

Полынь обыкновенная (чернобыльник)

Дымом сухой полыни советовали окуривать жилище перед новосельем, а затем и прикрепляли пучок травы над входной дверью у порога, чтобы «не давать прохода» в дом темным силам. «Горькой траве» приписывали способность защищать от русалок, которые были весьма активны во время Троицкой недели.

Верили, что путник, который спрячет себе в башмак листочек полыни, может пройти много миль, не зная устали, а если посмотреть на пламя костра, зажженного в честь летнего солнцестояния, сквозь пучок полыни, это обеспечит хорошее зрение на весь год.

В народной медицине корень полыни использовали как успокаивающее средство, а листья, как болеутоляющие и регулирующие деятельность желудочно-кишечного тракта и менструального цикла.

Аир болотный

Стебли аира болотного разбрасывали по полу во всех комнатах. Считалось, что он привлекает в дом добрых духов, очищает жилье и укрепляет здоровье обитателей. Верили, что аир приносит удачу, богатство, душевное равновесие и надежно защищает от напастей только тех, у кого в душе нет зла, иначе растение не проявляет свою волшебную силу.

Настойки из аира делали для полоскания рта, а кусочек высушенного корешка советовали держать во рту возле воспаленной десны, как дезинфицирующее средство. Также отваром из цветов ноготков, корня аира и лопуха мыли головы, чтобы волосы не выпадали.

Любисток

Любисток («любовный корень», «счастливая травка») защищал от любого колдовства, сглаза, порчи или нечистой силы. Корень любистка добавляли в воду для купания. Считалось, что вода с ним способна очистить не только тело, но и душу, а также может привлечь любовь. Девушки отваром любистка мыли волосы, а мамы клали любисток в кровати своим дочерям: чтобы девочка «свое счастье выбрала, не чужое, и чтобы оно с ней осталось навсегда».

В народной медицине отвары, настои и чаи из любистка применялись как мочегонное, сердечное, отхаркивающее, очищающее и болеутоляющее средство. А его свежие листья, чуть помяв, прикладывали ко лбу, для снятия головной боли любого происхождения.

Пижма

Пижма тоже считалась травой оберегом. Верили, что если носить при себе ее листочки, то всякому «привороту отворот будет». В наше время, листья и цветы пижмы часто используют как средство против моли.

В народной медицине пижма применяется при лихорадке, как противоглистное средство, при желудочно-кишечных заболеваниях, подагре, ревматизме, заболеваниях печени и желчного пузыря. А медицинские препараты из пижмы усиливают секрецию желчи, тонизируют мускулатуру органов пищеварения, повышают артериальное давление крови, нормализуют ритмы сердца, а также обладают ранозаживляющим и противовоспалительным действием.

Чабрец (тимьян ползучий)

Чабрец у славян уважительно величали «женской травой» («богородицкой травой») и верили, что пучок тимьяна в доме может помочь женщине привлечь суженого, родить и вырастить ребенка, сохранить мир в семье. Траву могли зашивать в подушку (считалось, что она способна избавить от ночных кошмаров) или носить с собой как оберег, в виде ладанки или зашив в одежду. Чтобы отвадить от дома неприятного человека, подсыпали ему порошок из сушёной травы в обувь.В селах дымом сухой травы чабреца окуривали скот, уберегая его от порчи или сглаза.

Верили, что веточка чабреца наделит мужчину, который носит ее с собой, смелостью, мужеством, упорством, храбростью и принесет успех во всех начинаниях.В Древнем Риме солдаты купались в воде, настоянной на тимьяне, чтобы набраться силы, смелости и энергии («thymus» — означает «сильный», «мужественный»).

Аромат чабреца и чай из него успокаивают и прогоняют бессонницу. Чабрец в народной медицине применяли как отхаркивающее, потогонное, успокаивающее и болеутоляющее средство. Примочками из чабреца обеззараживали раны и утоляли боль.Ароматические ванны из чабреца считались целебными при болезнях, вызванных нарушенным обменом веществ. Его добавляли в лекарственные настои, которыми излечивали алкоголизм, болезни почек, боли желудка, кишечника и боли в суставах.

Мята перечная и мелисса (мята лимонная)

Душистой мяте приписывали свойства отпугивать злых духов, очищать дом и защищать его от врагов. Еще в древности заметили, что аромат растения способен восстанавливать душевное равновесие и развеивать хандру. Возможно, происходит это потому, что аромат мяты и чаи из ее листьев активизируют умственную деятельность. Поэтому, в Древнем Риме на занятия древних философов рекомендовали ходить в венках из мяты, а столы перед приемом гостей натирали листьями растения, считая, что его аромат способствует оживленной застольной беседе и поднимает настроение.

Аромат свежих толченных листьев мяты наши предки использовали как средство против сонливости, а сухие листья мяты зашивали в подушку, чтобы нормализовать сон.

Чаи из мяты и мелиссы успокаивающе действует при нервных и сердечных болезнях, регулируют функцию ЖКТ, способен возвращать тонус организму при упадке сил, утолять зубную боль и освежать ротовую полость. Компрессами из теплых листьев мелиссы можно лечить кожные воспаления, а если пожевать листья мяты с медом, то они устранят запах алкоголя.

Проведите праздник в правильной атмосфере в кругу семьи или в поисках высших смыслов.

Источник: hochu