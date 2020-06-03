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Отключили горячую воду из-за аварии до 5 июня в центре Бердска

12:20 03.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Воды не будет у потребителей ЦТП-2 по ул. Комсомольской и Ленина до 16.00. В домах от ЦТП-17 вода пяовится 3 июня. Смотрите адреса.

Отключили горячую воду из за аварии до 5 июня в центре Бердска
Дефекты трубопровода выявляются в ходе гидравлических испытаний

В связи с устранением дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения от ЦТП-2, у потребителей произведено отключение горячей воды по адресам:(ул.Комсомольская 2, 2б, 2в, 4, 4б, 4в, 6; ул.Ленина 15в) ориентировочно до 16:00ч. 05.06.2020 года, сообщает КБУ Бердска.

Кроме того, в связи с производством работ по устранению дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-17, произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Попова 2,3,4,5,6,7,9,10,17,18,1,8,ул.Ленина 11,7,д/сад № 16, ЦГБ(терапевт.корпус), Лесная сказка, лыжная база «Метелица»,Роза Ветров, Продсиб) с 08:30ч. 02.06.2020 года ориентировочно до 17:00ч. 03.06.2020 года.

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