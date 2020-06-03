Коронавирус разлучил на 2,5 месяца с супругой известного моржа Виталия Панасюка из Бердска

Хотя у пары гостевой брак, он живет в Новосибирске, она в Барнауле, виделись супруги раз в неделю. После долгой разлуки Ольга приехала к мужу на целый месяц.

В прошлом году Виталий Панасюк получил диплом магистра философии



Ждет завершения самоизоляции для того, чтобы провести 8-километровый заплыв от Бердского залива до Шлюза, известный морж Виталий Панасюк из Бердска.

12 апреля Виталию Панасюку и его единомышленникам, аквайсспортсменам, удалось провести «Гагаринский заплыв». Уже 10 по счету.

— Официальная часть была отменена. Нельзя. Самоизоляция. Переплывали Обь в районе Огурцова, ниже плотины. Плыли всего три человека. Сам я не участвовал, возился с организацией. Планировалось по-другому все сделать. Хотели человек 50 пригласить. Летом опять же планировали провести от Бердска до Шлюза большой заплыв, 8 километров дистанция, но будет ли он — неизвестно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 3 июня Виталий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году Виталий подтвердил свое звание магистра философии дипломом. У него два высших образования. По первому он инженер. https://kurer-sreda.ru/2019/12/09/486926-vernetsya-v-nauku-i-postroit-dom-pod-berdskom-izvestnyj-morzh-vitalij-panasyuk

Сейчас известный аквайспортсмен живет в Новосибирске — снимает квартиру на Шлюзе. Но очень скоро планирует вернуться в Бердск. Правда, не совсем в Бердск, будет жить около Бердска. Земельный участок уже есть, будет на нем строить дом. Своими руками.

Виталий решил уйти из категории самозанятых и сейчас пытается найти работу в организациях. Он занимается небольшими строительными работами и признается, что

доход небольшой, естественно, только летом.

-Сейчас, возможно, из-за самоизоляции уменьшилось количество заказов. Было бы больше. Люди, наверное, деньги не хотят тратить на такие вещи, оставляют на более жизненно- необходимые нужды. С другой стороны, может быть какое-то перераспределение. Может,, и вкладывают в ремонт дач вместо поездок за границу.

По словам Виталия, он старается придерживаться правил самоизоляции — носит маску, старается меньше ездить в транспорте и бывать в многолюдных местах.

— Если честно, могу сказать, что у меня периодически меняется настроение сильно. Иногда сам начинаю бояться вируса. Иногда наоборот начинает казаться, что все это преувеличено. За родителей, конечно, опасаюсь, они пожилые. С другой стороны, они никуда не ездят — сидят дома. Отца отпустили на «удаленку», он работает в институте ядерной физики. У меня друг переболел этой заразой. Коронавирус есть, но насколько адекватны ограничения — можно поспорить. Потому что люди все болеют, все мы умираем когда-то от чего-то. Случаев не так уж и много. Вся жизнь встала. А некоторые так и вовсе паникуют. У меня друг, научный сотрудник, испугался этого — заперся дома и сидел. Я ему говорю: ты на улицу выйди, на море, на природу, в лес. Там-то вирусы не лазят. А он все равно сидит и сидит. Даже на балкон выйти боялся. Но это же не полезно, к тому же страх убивает. Сидеть в коробке бетонной, а потом выйти и от простуды загнуться. К примеру, если в стерильную комнату человека посадить на три года, а потом выпустить на улицу, то он умрет от ОРВИ обычного. Потому что у него не будет уже адаптации и защиты.

По словам Виталия, он продолжает плавать, и отмечает, что вода теплая — была градусов 20.

Самоизоляция по коронавируусу разлучила Виталия с женой Ольгой больше чем на два с половиной месяца. Сейчас она уже приехала к нему. Проведет отпуск у мужа.

У Виталия с супругой гостевой брак. Он живет в Новосибирске, она в Барнауле. Приезжают друг к другу раз в неделю.

Напомним, свадьба известного аквайс-спортсмена прошла в феврале 2014 года. И стала известна всей России. Ведь бракосочетание молодых проходило в проруби.