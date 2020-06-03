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Toyota Corolla и Toyota Camry расхватывают на вторичном рынке в Новосибирске

12:31 03.06.2020 Фото: Википедия
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Также пользуются популярностью Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.Среди отечественных моделей – это Самара 2114, Нива 4×4 2121, Лада 2107 и 2106.

Toyota Corolla и Toyota Camry расхватывают на вторичном рынке в Новосибирске
Самыми востребованными моделями на «вторичке» Новосибирской области становятся японские Toyota

Ослабление режима самоизоляции возвращает жизнь на вторичный авторынок в России. К такому выводу пришли аналитики автомобильного портала «Дром», изучив 1,2 млн объявлений в собственной базе за периоды с апреля по июнь 2019 и 2020 года. В Новосибирской области в мае текущего года количество машин с пометкой «проданные» на «Дроме» увеличилось на 6% по сравнению с апрелем. Тем не менее их число все равно на 16% меньше, чем в мае 2019.
Общее число объявлений в Новосибирской области увеличилось лишь на 1% по отношению к апрелю. Однако, за два месяца режима «самоизоляции» было подано на 15% меньше объявлений о продаже б/у автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года на подержанные авто выросла незначительно – на 1,4%.
«Менять ли автомобиль сейчас вопрос индивидуальный. Если средства на покупку у вас есть и до кризиса вы планировали это сделать, то обновить личный автопарк сейчас – правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен не так много. Основной шок для рынка медленно проходит, а после снятия карантина, рост цен может возобновиться», – поделился аналитик автомобильного портал «Дром» Игорь Олейников.

Самыми востребованными моделями на «вторичке» Новосибирской области становятся японские Toyota. Corolla и Camry занимают первые строчки в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае. Также пользуются популярностью Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.Среди отечественных моделей – это Самара 2114, Нива 4×4 2121, Лада 2107 и 2106.
В целом по России в мае 2020 года автомобилей с пометкой «проданные» больше. По сравнению с апрелем 2020 рост составил 17%. Тем не менее спрос упал на 5%, по отношению к маю 2019.

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