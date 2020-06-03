Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученые

Никакие новые полезные компоненты, открытые учеными, не изменят того факта, что этиловый спирт — это яд, и вред от его употребления сводит на нет любую пользу

«Наконец-то эти ученые открыли что-то хорошее» — невольно подумают многие, наткнувшись на исследования о пользе алкогольных напитков. В череде «пугалок» о вреде привычной пищи, низкой активности и стресса — всего того, что составляет жизнь современного горожанина — возможность пропустить стаканчик и не чувствовать себя врагом собственному здоровью кажется замечательной. В основном, такая возможность представляется любителям сухого вина, а вот пиво никогда не было «в фаворе» у врачей. Все народные убеждения о пользе пенного напитка разбивались о суровые факты.

Тем удивительнее прозвучало заявление из университета Эрлангена-Нюрнберга о том, что пиво абсолютно точно может бороться с тяжелыми болезнями печени.

Пиво — друг печеночного больного?



Группа ученых-биохимиков обнаружила, что ингредиенты, входящие в традиционный состав пива, подавляют разрушительные процессы в печени, вызванные лишним весом и некачественным питанием. И кроме того, улучшая метаболизм, эти же вещества помогают не потолстеть больше. Европейский фонд исследований алкоголя и Европейская пивоваренная конвенция, воодушевленные такими результатами, наградили ученых премией в 60 тыс. евро.

Так что же, пиво можно вводить в лечебную диету «печеночников»? Увы, не все так просто.

Хмель — это плюс

Вышеперечисленными лечебными свойствами пиво обязано хмелю. Именно в нем находятся соединения, оказывающие столь благотворный эффект на печень и обмен веществ. Это ксантогумол — обеспечивающий желтый цвет растению, а также альфа-горькие кислоты, знакомые любителям пива по специфической горечи во вкусе. Однако ученые изучали вещества не в чистом виде, а именно в том, в котором они попадают в пивной бокал. После превращения хмеля в пиво ксантогумол большей частью разрушается, оставаясь в небольшой концентрации, а альфа-кислоты, нагреваясь, становятся изо-альфа-кислотами. И как раз в таком количестве, в таком виде и комбинации с друг другом они действуют максимально эффективно.Так что, не греша против истины, можно утверждать, что полезно именно пиво, а не хмель.

Алкоголь — это минус

Несмотря на доказанную пользу продукта пивоварения, пиво не лекарство лишь по одной причине: содержание алкоголя. Никакие новые полезные компоненты, открытые учеными, не изменят того факта, что этиловый спирт — это яд, и вред от его употребления сводит на нет любую пользу.

Но, благодаря современным технологиям, у нас есть безалкогольное пиво. Экспериментально доказано, что его вкус не отличается от алкогольного пива — испытуемые не могли определить разницу никак, кроме угадывания. Также сохраняется и целебный эффект, а вот воздействие алкоголя сведено к минимуму (но не к нулю, поэтому алкоголикам пить его нельзя). Ученые считают, что безалкогольное пиво действительно может стать средством для лечения или профилактики неалкогольных повреждений печени. А возможно, будут найдены новые формы употребления. Для этого придется дождаться 2020-го года, к которому обещают полностью расшифровать механизм комбинированного действия ксантогумола и изо-альфа-кислот.

Источник: https://www.medicinform.net