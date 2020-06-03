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Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученые

21:27 03.06.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Группа ученых-биохимиков обнаружила, что ингредиенты, входящие в традиционный состав пива, подавляют разрушительные процессы в печени, вызванные лишним весом и некачественным питанием.

Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученые
Никакие новые полезные компоненты, открытые учеными, не изменят того факта, что этиловый спирт — это яд, и вред от его употребления сводит на нет любую пользу
Сюжет: Алкоголизм
Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученые

Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученыеСмертность растет из-за «фантастического употребления алкоголя» в РоссииЕщё 59 новостей

«Наконец-то эти ученые открыли что-то хорошее» — невольно подумают многие, наткнувшись на исследования о пользе алкогольных напитков. В череде «пугалок» о вреде привычной пищи, низкой активности и стресса — всего того, что составляет жизнь современного горожанина — возможность пропустить стаканчик и не чувствовать себя врагом собственному здоровью кажется замечательной. В основном, такая возможность представляется любителям сухого вина, а вот пиво никогда не было «в фаворе» у врачей. Все народные убеждения о пользе пенного напитка разбивались о суровые факты.

Тем удивительнее прозвучало заявление из университета Эрлангена-Нюрнберга о том, что пиво абсолютно точно может бороться с тяжелыми болезнями печени.

Пиво — друг печеночного больного?

Группа ученых-биохимиков обнаружила, что ингредиенты, входящие в традиционный состав пива, подавляют разрушительные процессы в печени, вызванные лишним весом и некачественным питанием. И кроме того, улучшая метаболизм, эти же вещества помогают не потолстеть больше. Европейский фонд исследований алкоголя и Европейская пивоваренная конвенция, воодушевленные такими результатами, наградили ученых премией в 60 тыс. евро.

Так что же, пиво можно вводить в лечебную диету «печеночников»? Увы, не все так просто.

Хмель — это плюс
Вышеперечисленными лечебными свойствами пиво обязано хмелю. Именно в нем находятся соединения, оказывающие столь благотворный эффект на печень и обмен веществ. Это ксантогумол — обеспечивающий желтый цвет растению, а также альфа-горькие кислоты, знакомые любителям пива по специфической горечи во вкусе. Однако ученые изучали вещества не в чистом виде, а именно в том, в котором они попадают в пивной бокал. После превращения хмеля в пиво ксантогумол большей частью разрушается, оставаясь в небольшой концентрации, а альфа-кислоты, нагреваясь, становятся изо-альфа-кислотами. И как раз в таком количестве, в таком виде и комбинации с друг другом они действуют максимально эффективно.Так что, не греша против истины, можно утверждать, что полезно именно пиво, а не хмель.

Алкоголь — это минус
Несмотря на доказанную пользу продукта пивоварения, пиво не лекарство лишь по одной причине: содержание алкоголя. Никакие новые полезные компоненты, открытые учеными, не изменят того факта, что этиловый спирт — это яд, и вред от его употребления сводит на нет любую пользу.
Но, благодаря современным технологиям, у нас есть безалкогольное пиво. Экспериментально доказано, что его вкус не отличается от алкогольного пива — испытуемые не могли определить разницу никак, кроме угадывания. Также сохраняется и целебный эффект, а вот воздействие алкоголя сведено к минимуму (но не к нулю, поэтому алкоголикам пить его нельзя). Ученые считают, что безалкогольное пиво действительно может стать средством для лечения или профилактики неалкогольных повреждений печени. А возможно, будут найдены новые формы употребления. Для этого придется дождаться 2020-го года, к которому обещают полностью расшифровать механизм комбинированного действия ксантогумола и изо-альфа-кислот.

Источник: https://www.medicinform.net

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От редакции

Сколько пиво пьете в неделю?

Аноним, 03 июня 2020 13:32
НВР:
Наше порошковое не пью вообще.Только водку. А вот за бугром с удовольствием.
Аноним, 03 июня 2020 14:57
а ты покупай именно пиво, а не пивные напитки.
На самом деле хорошее пиво в России (и в Бердске) делают давно
Аноним, 04 июня 2020 00:10
Вода тоже дерьмо.
ВСе что продается в магазинах отрава с одной цистерны, только бутылки разные. Все разбавлено одним спиртом.
Гость, 03 июня 2020 14:33
Опять тулишь этот бред: Наше пиво - не пиво вообще, а вот за бугром пивоооо... Чушь! Ну, назови хорошее пиво, которое ты пьёшь за бугром? Пил и в германии, и в австрии, и в чехии - пиво как пиво. Даже не обнаружЫл повода чем-то восхищенно поразиться!
Аноним, 04 июня 2020 00:15
А по утру не горел как после парилки, потом не обливался, не трясло, не боялся, что прям сейчас сдохнешь, в кошмарных снах не переворачивало с кровати ?
Аноним, 04 июня 2020 00:08
От этого пива умерло уже много людей.

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