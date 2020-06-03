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Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастья

22:19 03.06.2020 Фото: wikipedia.org
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Владимирская Богоматерь всегда помогает просящим. А в день памяти иконе Владимирской Богоматери все молитвы становятся сильны вдвойне.

Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастья
Пред этой иконой принято молиться об исцелении от самых тяжелых заболеваний
Сюжет: Православные обряды
Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастья

Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастьяГлавная молитва пред иконой Владимирской Божией Матери 3 июня 2020 годаЕщё 116 новостей

3 июня 2020 года отмечают праздник чудотворной иконы Владимирской Богоматери. Она считается главной покровительницей всех верующих людей. На протяжении многих веков ее образ и лик помогал и оберегал от врагов. Но она не только защищает, но и излечивает людей.

Пред этой иконой принято молиться об исцелении от самых тяжелых заболеваний, а так же о помощи в беде и нужде. Владимирская Богоматерь всегда помогает просящим. А в день памяти иконе Владимирской Богоматери все молитвы становятся сильны вдвойне.

3 июня обязательно нужно:

  • Читать молитвы. Если нет возможности сходить в церковь модно молиться дома.
  • Молится нужно не только за себя, но и за мир в целом. За беды других, населения и народов.
  • Молясь вкладывайте огромные силы в свои слова, тогда вы получите мощную защиту.
  • Хорошо в этот день поставить свечи за здравие и упокой души.
  • Благодарите  в этот день Божию Матерь и просите прощения за грехи.

Запреты в праздник Владимирской иконы Божией Матери:

  • Запрещено в этот день употреблять жирную пищу. Очиститься нужно не только духовно, но и физически в этот праздник.
  • Грубые слова и сквернословие так же под запретом.
  • Обижаться и таить в себе негатив. Наполните себя любовью в этот день, благодарите все вокруг.
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Аноним, 03 июня 2020 17:37
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