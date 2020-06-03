Работаю до потери пульса. Я трудоголик? Хорошо это или плохо? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

Любые переборы, излишки деятельности являются не очень здоровым состоянием. Трудоголизм тоже можно отнести к зависимостям, отметил врач. Страсть к работе может плохо сказаться на отношениях с близкими и на здоровье.

Трудоголизм — это зависимость, считают психологи

Как понять, что ты трудоголик? Это плохо или хорошо? Такой вопрос беспокоит читателей «Курьер. Среда. Бердск». Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. Мы продолжаем серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Трудоголиком можно назвать человека, в жизни которого работа занимает практически всё время, — подчеркнул Тарас.

У трудоголизма есть масса положительных сторон.

— С точки психотерапии любые переборы являются не очень здоровым состоянием и трудоголизм можно отнести к зависимостям. Но конкретно у этой зависимости есть ряд позитивных черт. Вы можете многого достигнуть за меньшие срок времени. Больше узнать, больше продвинуться, больше успеть, обойти конкурентов, закончить еще одно образование экстерном и тд.

Насколько жить работой опасно для здоровья, и какие могут быть последствия в отношениях, врач тоже рассказал.

— Не стоит забывать, что есть обратная сторона медали. Вы это делает за счет внутренних ресурсов. А они не безграничны. В один момент могут начаться проблемы со здоровьем. Потому очень важен баланс. Так же если вы в отношениях или у вас есть дети — они вам спасибо не скажут. Именно Ваше присутствие в жизни других людей иногда важнее чем Ваша работа. Особенно, если это близкие люди. Выбор, как всегда, за вами, — отметил психотерапевт.