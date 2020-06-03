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Караул, давят! В ужасе разбегаются на «зебре» пешеходы от сигналов авто на перекрестке улиц Черемушной и Космической в Бердске

15:45 03.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Перенастройка светофора не поможет. Поворачивающие по стрелке направо с Черемушной на Космическую водители не пропускают пеших, игнорируя ПДД. Нарушителей снять на видео и сообщить в ГИБДД советуют в Горсвете.

Караул, давят! В ужасе разбегаются на зебре пешеходы от сигналов авто на перекрестке улиц Черемушной и Космической в Бердске
Пешеходам — всегда приоритет

С риском для жизни переходят дорогу на перекрестке улиц Черемушной и Космической пешеходы. По наблюдениям местных жителей, автомобилисты игнорируют зеленый сигнал светофора на «зебре», который загорается одновременно со стрелкой, разрешающей транспорту поворот направо — на ул. Космическую.

Ольга, нередко переходящая дорогу в этом месте с двумя детьми, несколько раз была буквально на грани ДТП. При этом, по ее оценке, «давить» пешеходов, едущие со стороны микрорайона Раздольного в город начали почему-то в 2020 году. В прошлом после того, как установили светофоры на перекрестке, такого «безобразия» не наблюдалось.

— Водителям включается дополнительная стрелка для поворота на Космическую. Нам в это же время загорается зеленый. И водители зачастую не останавливаются, сигналят, чуть ли не давят нас. Я позвонила в ЖКХ, меня направили в Горсвет. Там ответили, что их тоже давят и предложили жаловаться в ГИБДД. Но я не хочу ждать, пока моих детей задавят, — рассказала 3 июня «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, отметив, что не понимает, почему именно в этом году ситуация кардинально поменялась. — Раньше такого не было. Мы шли по «зебре», никого не боясь, пешеходов пропускали.

Зеленый свет горит пешим 25 секунд. Автомобилистам дольше. При этом те, кто движется по Космической, ведут себя более дисциплинированно. Может, полагает Ольга, потому что пешеходов хорошо видно:
— Возможно, едущим по Черемушной, при повороте направо не видно идущих через дорогу людей. Но в любом случае пешеходы имеют приоритет и автомобилисты обязаны их пропустить.

Директор Горсвета Дмитрий Мышкин полагает, что налицо банальная недисциплинированность водителей, которые не пропускают людей на пешеходном переходе.
— Дело не в стрелке. Поворачивая, необходимо пропустить пешехода — по правилам дорожного движения. Если водитель нарушает, нужно зафиксировать этот момент на фото или видео и проинформировать ГИБДД. Почему-то некоторые водители позволяют себе игнорировать права пешеходов, проезжать на красный. Например, стрелку сделали на Спортивной при повороте на Вокзальную, так там и машины не пропускают, — высказался Мышкин, согласившись с претензиями Ольги — пешеходы на Черемушной действительно страдают.

Перенастроить светофор Горсвет не имеет права, поскольку это делает проектная организация с учетом транспортного и пешеходного трафиков в конкретном месте.
— Это не наши функции. Мы следим за тем, чтобы знаки стояли, чтобы светофор функционировал адекватно — согласно проектной документации, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Мышкин.

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От редакции

Почему не пропускают пешеходов?

Аноним, 03 июня 2020 15:57
НВР: потому что некоторые - водятлы, а не водители.

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