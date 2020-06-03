Оштрафуют на 3000 руб. за уничтожение или потерю документов воинского учета жителей Бердска

Изменен и срок давности привлечения к административной ответственности за все правонарушения в области воинского учета — с двух месяцев он увеличен до трех лет со дня совершения административного правонарушения.

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Военный комиссар Бердска Андрей Копачев сообщил об изменениях в законодательстве, связанном с воинским учетом.

С целью усиления ответственности за правонарушения в области воинского учета Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в статью 4.5 (давность привлечения к административной ответственности) и все статьи 21-й главы (административные правонарушения в области воинского учета) Кодекса РФ.

С 5 мая 2020 года увеличены размеры нижних и верхних пределов штрафных санкций в области воинского учета, а именно:

— за правонарушения, установленные статьями 21.1 – 21.7 (неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет; несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и т.д.) КоАП РФ, штраф составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, (ранее — от трехсот до одной тысячи рублей), за исключением правонарушений в виде несообщения руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, при котором размер административного штрафа составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (ранее — от пятисот до одной тысячи рублей);

— за правонарушения, предусмотренные статьями 21.5 – 21.7 (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету; уклонение от медицинского обследования; умышленные порча или утрата документов воинского учета) КоАП РФ размеры штрафов составляют от 500 рублей до 3 тысяч рублей (ранее — от ста до пятисот рублей).

Кроме того изменен срок давности привлечения к административной ответственности за все правонарушения в области воинского учета, — с двух месяцев он увеличен до трех лет со дня совершения административного правонарушения.