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Онлайн-консультация на сайте курьер-среда в Бердске

14:58 03.06.2020
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Если у вас есть вопросы к специалистом в различной области, например к фитнес-тренеру, парикмахеру, ногтевому консультанту, доктору* и т. п. Задавайте.

Онлайн консультация на сайте курьер среда в Бердске

Мы свяжемся со специалистами и постараемся всем вам ответить
Ждем ваших вопросов, читатели сайта курьер-среда.

Примеры вопросов:

  1. Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
  2. Могут ли выпадать волосы от частого мытья головы?
  3. Можно презерватив использовать дважды?
  4. Влияет ли правильная чистка зубов на продолжительность жизни человека?
  5. Как животное чувствует адреналин у человека ?
  6. Какие аллергены находятся в наших домах и можно от них избавиться?
  7. Почему ломаются ногти после гелевых ногтей?
  8. Нужно ли избавляться от морщин в 25 лет?
  9. Как понять, что муж изменяет?
  10. Можно ли есть дичь из лесов Бердск

*ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: консультации наших специалистов не являются оказанием медицинской помощи и\или медицинской услугой в смысле определяемым законом » Об основах охраны здоровья граждан » 323-ФЗ.

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