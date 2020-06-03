Онлайн-консультация на сайте курьер-среда в Бердске

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Примеры вопросов:
- Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
- Могут ли выпадать волосы от частого мытья головы?
- Можно презерватив использовать дважды?
- Влияет ли правильная чистка зубов на продолжительность жизни человека?
- Как животное чувствует адреналин у человека ?
- Какие аллергены находятся в наших домах и можно от них избавиться?
- Почему ломаются ногти после гелевых ногтей?
- Нужно ли избавляться от морщин в 25 лет?
- Как понять, что муж изменяет?
- Можно ли есть дичь из лесов Бердск
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