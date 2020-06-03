03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Испытания на прочность: Отключат горячую воду 4 июня в домах по ул. Озерной в Бердске

15:26 03.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

КБУ просит в срок до 20:00 часов 3 июня произвести полное отключение внутренних систем отопления в домах путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах.

Испытания на прочность: Отключат горячую воду 4 июня в домах по ул. Озерной в Бердске
Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной № 4 «Озерная».

04.06.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 20:00ч, будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной №4 (Озерная) МУП «КБУ».

На период проведения испытаний,будет произведено отключение горячей воды у потребителей.

Возможно отклонение параметров температуры горячей воды в связи с подготовкой к испытаниям с 17:00ч. 03.06.2020 года.
Просим в срок до 20:00ч. 03.06.2020 года, произвести полное отключение внутренних систем отопления Ваших объектов, путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах.

На период испытаний организовать пункты наблюдения на местах для оперативного выявления возможных повреждений оборудования и трубопроводов , особое внимание уделить подвалам, с расположением складских, административных, жилых и др. помещений.
Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно.

Источник: mupkbu.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Снова терпеть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
16:19 03-06-2020
Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
16:18 03-06-2020
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
Как носить гель-лак: инструкция
16:17 03-06-2020
Как носить гель-лак: инструкция
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
16:16 03-06-2020
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
16:15 03-06-2020
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
16:15 03-06-2020
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
16:11 03-06-2020
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
16:03 03-06-2020
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
16:00 03-06-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня
16:00 03-06-2020
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня