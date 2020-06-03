Испытания на прочность: Отключат горячую воду 4 июня в домах по ул. Озерной в Бердске

КБУ просит в срок до 20:00 часов 3 июня произвести полное отключение внутренних систем отопления в домах путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах.

Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной № 4 «Озерная».

04.06.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 20:00ч, будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной №4 (Озерная) МУП «КБУ».

На период проведения испытаний,будет произведено отключение горячей воды у потребителей.



Возможно отклонение параметров температуры горячей воды в связи с подготовкой к испытаниям с 17:00ч. 03.06.2020 года.Просим в срок до 20:00ч. 03.06.2020 года, произвести полное отключение внутренних систем отопления Ваших объектов, путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах.

На период испытаний организовать пункты наблюдения на местах для оперативного выявления возможных повреждений оборудования и трубопроводов , особое внимание уделить подвалам, с расположением складских, административных, жилых и др. помещений.

Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно.

Источник: mupkbu.ru