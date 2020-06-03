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8 536 зараженных COVID-19 россиян нашли за сутки на 3 июня в России. Всего болеют 432 277 человек

15:00 03.06.2020 Фото: pixabay
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Число активных случаев 231 105. Выздоровело в России 195 957 человек. За последние сутки — 8 972 случаев.

8 536 зараженных COVID 19 россиян нашли за сутки на 3 июня в России. Всего болеют 432 277 человек
Статистика пошла на спад

Сегодня, 3 июня, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 432 277. За сутки заболели новым вирусом 8 536 россиян. Число активных случаев 231 105. Выздоровело в России 195 957 человек. За последние сутки — 8 972 случаев. Летальных исходов 5 215 человек. За последние сутки умер 178 человек.

Регион Выявлено Новые Активные

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 Выздоровело Умерло
Москва  187216 1842  92877  91654  2685
Московская область  41191 736  31365  9311  515
Санкт-Петербург  17069 380  10498  6331  240
Нижегородская область  10850 347  6482  4252  116
Свердловская область  6381 357  3668  2680  33
Ростовская область  5373 178  3383  1950  40
Республика Дагестан  5341 113  577  4477  287
Красноярский край  4654 124  3311  1300  43
Тульская область  4183 109  2104  2037  42
Калужская область  4179 87  2413  1732  34
Краснодарский край  4068 81  1113  2917  38
Брянская область  3982 97  1429  2522  31
Рязанская область  3728 75  2550  1169  9
Республика Башкортостан  3501 92  2291  1192  18
Волгоградская область  3432 98  2247  1165  20
Саратовская область  3363 94  2041  1288  34
Ярославская область  3356 72  2446  896  14
Республика Татарстан  3351 54  350  2991  10
Мурманская область  3342 46  960  2375  7
Курская область  3199 76  1673  1513  13
Тамбовская область  3175 65  1895  1272  8
Челябинская область  3150 108  1736  1394  20
Республика Чувашия  3148 87  1765  1369  14
Новосибирская область  3122 102  1853  1235  34
Республика Северная Осетия — Алания  3104 49  816  2231  57
Кабардино-Балкарская Республика  3052 74  1667  1362  23
Ленинградская область  2982 54  1216  1751  15
Владимирская область  2853 56  1885  941  27
Ханты-Мансийский АО  2847 111  1893  936  18
Самарская область  2770 46  1609  1138  23
Ульяновская область  2770 98  1926  832  12
Ставропольский край  2733 80  1418  1265  50
Пензенская область  2585 83  515  2048  22
Белгородская область  2548 77  1444  1082  22
Смоленская область  2536 127  1615  880  41
Ямало-Ненецкий автономный округ  2479 13  1261  1207  11
Орловская область  2443 71  1142  1274  27
Архангельская область  2363 239  1658  698  7
Воронежская область  2361 127  778  1567  16
Липецкая область  2326 65  1530  789  7
Иркутская область  2309 120  1837  458  14
Хабаровский край  2273 64  1091  1169  13
Республика Саха (Якутия)  2214 98  1190  1015  9
Ивановская область  2205 65  1259  928  18
Республика Ингушетия  2197 33  1173  966  58
Приморский край  2155 52  913  1223  19
Оренбургская область  2085 53  836  1241  8
Алтайский край  2066 81  1188  866  12
Республика Мордовия  2012 42  1044  954  14
Астраханская область  2004 67  933  1052  19
Пермский край  1911 72  668  1221  22
Кировская область  1904 76  874  1013  17
Республика Марий Эл  1894 40  368  1513  13
Тюменская область  1749 47  819  922  8
Тверская область  1731 36  469  1229  33
Калининградская область  1642 35  920  698  24
Республика Бурятия  1587 24  660  917  10
Новгородская область  1493 63  1069  416  8
Омская область  1482 45  1027  437  18
Республика Коми  1426 33  600  801  25
Чеченская Республика  1278 14  370  894  14
Карачаево-Черкесская Республика  1276 72  923  348  5
Республика Тыва  1221 60  992  227  2
Забайкальский край  1218 53  563  633  22
Республика Калмыкия  1108 23  536  556  16
Республика Хакасия  1052 32  433  609  10
Вологодская область  998 19  548  439  11
Псковская область  954 44  576  368  10
Камчатский край  949 33  655  286  8
Республика Адыгея  904 14  430  465  9
Костромская область  825 21  389  425  11
Удмуртская Республика  770 53  320  438  12
Томская область  765 26  395  359  11
Кемеровская область  616 27  348  261  7
Амурская область  566 20  363  198  5
Республика Карелия  496 43  297  197  2
Республика Крым  392 5  129  259  4
Еврейская автономная область  317 3  84  229  4
Магаданская область  260 12  56  201  3
Курганская область  255 3  111  144  0
Севастополь  170 2  28  139  3
Сахалинская область  143 10  81  62  0
Республика Алтай  138 5  54  84  0
Чукотский автономный округ  87 6  27  59  1
Ненецкий автономный округ  74 0  59  15  0
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От редакции

Идем на спад?

Аноним, 03 июня 2020 15:18
8 536 зараженных COVID-19 россиян нашли за сутки
Аноним, 03 июня 2020 15:24
НВР:
Нет

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