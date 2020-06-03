8 536 зараженных COVID-19 россиян нашли за сутки на 3 июня в России. Всего болеют 432 277 человек

Сегодня, 3 июня, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 432 277. За сутки заболели новым вирусом 8 536 россиян. Число активных случаев 231 105. Выздоровело в России 195 957 человек. За последние сутки — 8 972 случаев. Летальных исходов 5 215 человек. За последние сутки умер 178 человек.
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|187216
|1842
|92877
|91654
|2685
|Московская область
|41191
|736
|31365
|9311
|515
|Санкт-Петербург
|17069
|380
|10498
|6331
|240
|Нижегородская область
|10850
|347
|6482
|4252
|116
|Свердловская область
|6381
|357
|3668
|2680
|33
|Ростовская область
|5373
|178
|3383
|1950
|40
|Республика Дагестан
|5341
|113
|577
|4477
|287
|Красноярский край
|4654
|124
|3311
|1300
|43
|Тульская область
|4183
|109
|2104
|2037
|42
|Калужская область
|4179
|87
|2413
|1732
|34
|Краснодарский край
|4068
|81
|1113
|2917
|38
|Брянская область
|3982
|97
|1429
|2522
|31
|Рязанская область
|3728
|75
|2550
|1169
|9
|Республика Башкортостан
|3501
|92
|2291
|1192
|18
|Волгоградская область
|3432
|98
|2247
|1165
|20
|Саратовская область
|3363
|94
|2041
|1288
|34
|Ярославская область
|3356
|72
|2446
|896
|14
|Республика Татарстан
|3351
|54
|350
|2991
|10
|Мурманская область
|3342
|46
|960
|2375
|7
|Курская область
|3199
|76
|1673
|1513
|13
|Тамбовская область
|3175
|65
|1895
|1272
|8
|Челябинская область
|3150
|108
|1736
|1394
|20
|Республика Чувашия
|3148
|87
|1765
|1369
|14
|Новосибирская область
|3122
|102
|1853
|1235
|34
|Республика Северная Осетия — Алания
|3104
|49
|816
|2231
|57
|Кабардино-Балкарская Республика
|3052
|74
|1667
|1362
|23
|Ленинградская область
|2982
|54
|1216
|1751
|15
|Владимирская область
|2853
|56
|1885
|941
|27
|Ханты-Мансийский АО
|2847
|111
|1893
|936
|18
|Самарская область
|2770
|46
|1609
|1138
|23
|Ульяновская область
|2770
|98
|1926
|832
|12
|Ставропольский край
|2733
|80
|1418
|1265
|50
|Пензенская область
|2585
|83
|515
|2048
|22
|Белгородская область
|2548
|77
|1444
|1082
|22
|Смоленская область
|2536
|127
|1615
|880
|41
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2479
|13
|1261
|1207
|11
|Орловская область
|2443
|71
|1142
|1274
|27
|Архангельская область
|2363
|239
|1658
|698
|7
|Воронежская область
|2361
|127
|778
|1567
|16
|Липецкая область
|2326
|65
|1530
|789
|7
|Иркутская область
|2309
|120
|1837
|458
|14
|Хабаровский край
|2273
|64
|1091
|1169
|13
|Республика Саха (Якутия)
|2214
|98
|1190
|1015
|9
|Ивановская область
|2205
|65
|1259
|928
|18
|Республика Ингушетия
|2197
|33
|1173
|966
|58
|Приморский край
|2155
|52
|913
|1223
|19
|Оренбургская область
|2085
|53
|836
|1241
|8
|Алтайский край
|2066
|81
|1188
|866
|12
|Республика Мордовия
|2012
|42
|1044
|954
|14
|Астраханская область
|2004
|67
|933
|1052
|19
|Пермский край
|1911
|72
|668
|1221
|22
|Кировская область
|1904
|76
|874
|1013
|17
|Республика Марий Эл
|1894
|40
|368
|1513
|13
|Тюменская область
|1749
|47
|819
|922
|8
|Тверская область
|1731
|36
|469
|1229
|33
|Калининградская область
|1642
|35
|920
|698
|24
|Республика Бурятия
|1587
|24
|660
|917
|10
|Новгородская область
|1493
|63
|1069
|416
|8
|Омская область
|1482
|45
|1027
|437
|18
|Республика Коми
|1426
|33
|600
|801
|25
|Чеченская Республика
|1278
|14
|370
|894
|14
|Карачаево-Черкесская Республика
|1276
|72
|923
|348
|5
|Республика Тыва
|1221
|60
|992
|227
|2
|Забайкальский край
|1218
|53
|563
|633
|22
|Республика Калмыкия
|1108
|23
|536
|556
|16
|Республика Хакасия
|1052
|32
|433
|609
|10
|Вологодская область
|998
|19
|548
|439
|11
|Псковская область
|954
|44
|576
|368
|10
|Камчатский край
|949
|33
|655
|286
|8
|Республика Адыгея
|904
|14
|430
|465
|9
|Костромская область
|825
|21
|389
|425
|11
|Удмуртская Республика
|770
|53
|320
|438
|12
|Томская область
|765
|26
|395
|359
|11
|Кемеровская область
|616
|27
|348
|261
|7
|Амурская область
|566
|20
|363
|198
|5
|Республика Карелия
|496
|43
|297
|197
|2
|Республика Крым
|392
|5
|129
|259
|4
|Еврейская автономная область
|317
|3
|84
|229
|4
|Магаданская область
|260
|12
|56
|201
|3
|Курганская область
|255
|3
|111
|144
|0
|Севастополь
|170
|2
|28
|139
|3
|Сахалинская область
|143
|10
|81
|62
|0
|Республика Алтай
|138
|5
|54
|84
|0
|Чукотский автономный округ
|87
|6
|27
|59
|1
|Ненецкий автономный округ
|74
|0
|59
|15
|0
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