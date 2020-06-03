Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области

В XX веке считалось, что в таежной и подтаежной зоне России (преимущественно в азиатской части) живет таежный клещ

Сибирские ученые методом секвенирования генома выявили гибрид двух видов клещей, которые, хотя и обитают в одной местности, могут жить в различающихся экологических условиях, — таежного клеща и клеща Павловского. Рассказываем, почему новый сосед жителей Новосибирской области опаснее для человека.

В НСО наибольшую угрозу для людей представляют таежный клещ (лат. Ixodes persulcatus) и близкородственный клещ Павловского (лат. Ixodes pavlovskyi). Они очень похожи внешне, оба имеют пики активности в мае — июне и предпочитают схожие места обитания: увлажненные лиственные и смешанные леса, долины лесных рек и ручьев. Раньше клещи Павловского в Новосибирской области были очень редки, однако в последнее десятилетие зарегистрирован резкий рост их численности, и теперь в некоторых местах в окрестностях этот вид является доминирующим.

В XX веке считалось, что в таежной и подтаежной зоне России (преимущественно в азиатской части) живет таежный клещ, который переносит вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии. В начале XXI века выяснилось, что в лесопарковых зонах на территориях, окружающих Новосибирск и Томск, очень много клеща Павловского. Эти города расположены на равнине, в то время как вид склонен проживать в предгорьях. Его регистрируют в Приморском крае, где не очень высокие горы, в горных долинах Алтая, на Салаирском Кряже. «То, что вид обитает в необычных для него условиях, было очень интересно для ученых. Мы, используя секвенирование генома, стали изучать его более тщательно, поскольку при определении под микроскопом могут быть ошибки, и с удивлением обнаружили, что бОльшая часть из особей — это даже не таежный клещ и не клещ Павловского, а их межвидовой гибрид», — рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН доктор биологических наук Нина Викторовна Тикунова.

Сложно сказать, когда именно произошло такое изменение. О существовании гибридов стало известно в 2009 году. Ученые начали проводить детальные исследования их встречаемости в сравнении с «родителями» в динамике по годам, сравнительный анализ инфекций, которые они переносят человеку и животным, и генетического разнообразия. «Возможно, гибрид образовался за счет того, что оба вида клещей сосуществуют на одной территории (например, в Приморском крае). Однако надо отметить, что там гибридов очень мало, на Алтае тоже не так много, как у нас, в Новосибирской области. Вероятно, клещ Павловского занесся сюда с птицами. К тому же, в 1960-е и 1970-е рядом с Академгородком и на его территории проводились противоклещевые обработки. Может быть, тогда таежного клеща вывели, и пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского, а затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание», — предполагает Нина Викторовна.

Для того, чтобы вывести потомство, самке таежного клеща нужно большое количество крови, поэтому для питания им необходимы крупные млекопитающие, такие как лось, олень или медведь — животные, как правило, не обитающие рядом с человеком. Клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми: для размножения самке этого вида достаточно прокормиться на еже, птице, белке или бурундуке, которые распространены в лесопарковых зонах. По словам исследовательницы, именно поэтому Ixodes pavlovskyi смог закрепиться в этой местности. «Затем, встретившись на одной территории или, скорее всего, даже на одном животном, эти два вида дали гибрид. Очень важно, что он оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у этих клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами. Скорее всего, причина в том, что в какой-то из гибридизаций произошло очень удачное сочетание генов», — говорит Нина Тикунова.

Гибрид может существовать и в условиях, которые подходят первому родительскому виду, и второму. Вероятно, он будет распространяться и в таежные зоны, потребуются дополнительные исследования в течение десятилетий, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. То есть человек помимо вируса клещевого энцефалита может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.

В разных местах этот клещ встречается с разной частотой: в Новосибирском Академгородке самая высокая частота встречаемости — в Верхней зоне, в районе Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и территорий, которые прилегают к нему со стороны реки Шадрихи.

Следует помнить, как защитить себя от нападения клещей. Во-первых, в период высокой активности клещей по возможности избегайте прогулок в местах их обитания. Если вы всё же в мае — июне рискнули пойти в лес, одевайтесь так, чтобы помешать клещу быстро до вас добраться: рубашка должна быть заправлена в брюки, а брюки — в носки, на голове плотная косынка, волосы убраны. Одежду лучше носить однотонную и светлую, чтобы на ней легче было заметить клещей. Каждые 30 минут нужно проводить взаимные или самостоятельные осмотры. Обработать одежду следует акарицидными препаратами, содержащими токсичное для клещей вещество, например, «Рефтамид таежный», «Пикник-Антиклещ» и другие (прочтите состав препарата: он должен содержать альфаметрин или аналогичные соединения). Следует иметь в виду, что акарицидные препараты, в отличие от репеллентов, нельзя наносить на тело, да и действуют они, только будучи нанесенными на одежду. Репелленты (например, «Дэта-ВОККО», «Рефтамид максимум» и др.) можно наносить непосредственно на кожу, но их эффективность существенно ниже, чем акарицидных препаратов. Если вы сняли с одежды клеща, сожгите его, но не пытайтесь раздавить руками — через микротрещины вирус может попасть в кровь. При нахождении в лесу нужно помнить, что клещи чаще всего встречаются вблизи лесных дорожек и троп. Это связано с тем, что клещей привлекает запах животных и людей, которые передвигаются по этим дорожкам. Если у вас есть садовый участок, каждую осень убирайте листву и сухую траву — чтобы не было подстилки, в которой могут перезимовать клещи. Нельзя пить сырое козье и коровье молоко — через него можно заразиться вирусом клещевого энцефалита.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, клещ присосался, постарайтесь удалить его как можно быстрее, так как это уменьшит вероятность заразиться вирусной или бактериальной инфекцией. Сейчас для удаления клещей продают специальные приспособления. Если их нет, можно сделать петлю из нитки, накинуть ее на хоботок клеща как можно ближе к телу и, раскачивая, постепенно вытащить клеща. Такого удаленного клеща, или клеща, который всего лишь полз по коже, следует сдать в лабораторию, где его исследуют на наличие различных инфекционных агентов. Клещ должен быть либо живым, а для этого его нужно поместить в баночку вместе с кусочком влажной ваты, плотно закрыть крышкой и хранить в холодильнике, либо замороженным (хранить в морозилке) — тогда в лабораторию его лучше привезти тоже в замороженном виде. Во всех лабораториях клещей исследуют методом ПЦР на наличие РНК вируса клещевого энцефалита и ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в некоторых лабораториях клещей также исследуют на наличие ДНК возбудителей риккетсиозов и других редких заболеваний (гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза). Если в клеще будет обнаружен какой-либо инфекционный агент, это не значит, что человек обязательно заболеет соответствующей инфекцией. Тем не менее в течение 30 дней после присасывания клеща нужно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности не выезжать в места, где не смогут оказать медицинскую помощь.