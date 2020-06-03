Сегодня, 3 июня, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 432 277. За сутки заболели новым вирусом 8 536 россиян. Число активных случаев 231 105. Выздоровело в России 195 957 человек. За последние сутки — 8 972 случаев. Летальных исходов 5 215 человек. За последние сутки умер 178 человек.
Скончался 178 больной коронавирусом за сутки на 3 июня. Жертв вируса 5 125 в России
15:05 03.06.2020
Общее число заболеваний — 432 277. За сутки заболели новым вирусом 8 536 россиян. Число активных случаев 231 105.
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