Скончался 178 больной коронавирусом за сутки на 3 июня. Жертв вируса 5 125 в России

Выздоровевших стало больше заболевших 3 июня

Сегодня, 3 июня, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 432 277. За сутки заболели новым вирусом 8 536 россиян. Число активных случаев 231 105. Выздоровело в России 195 957 человек. За последние сутки — 8 972 случаев. Летальных исходов 5 215 человек. За последние сутки умер 178 человек.