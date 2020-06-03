03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Удвоит взносы в счет будущих пенсий от 2 000 рублей в мае 2020 года ПФР Новосибирской области

15:45 03.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Софинансированию со стороны государства подлежат взносы до 12 000 рублей в год. Если была уплачена сумма меньше 2 тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина.

Удвоит взносы в счет будущих пенсий от 2 000 рублей в мае 2020 года ПФР Новосибирской области
В 2019 году новосибирцы внесли в счет своих будущих пенсий дополнительных страховых взносов на сумму 63,7 млн. рублей
Сюжет: Пенсионная реформа
Удвоит взносы в счет будущих пенсий от 2 000 рублей в мае 2020 года ПФР Новосибирской области

Удвоит взносы в счет будущих пенсий от 2 000 рублей в мае 2020 года ПФР Новосибирской областиКак наследникам получить пенсионные накопления и маткапитал, рассказал ПФР БердскаЕщё 154 новостей

Более миллиарда рублей внесли новосибирцы в счет своих будущих пенсий с начала действия Программы софинансирования пенсий.

В мае текущего года государством были увеличены дополнительные страховые взносы граждан, участников Программы государственного софинансирования пенсий, за предыдущий год. Напомним, что Программа стартовала в 2009 году.

В 2019 году новосибирцы внесли в счет своих будущих пенсий дополнительных страховых взносов на сумму 63,7 млн. рублей. Напомним, что софинансированию (удвоению) со стороны государства подлежат взносы от 2-х до 12-ти тысяч рублей в год. Если была уплачена сумма меньше двух тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Также обращаем внимание, что в текущем году государство последний раз прософинансировало взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2010 году, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Эти граждане по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

В общей сложности за весь период действия Программы новосибирцы в счет своих будущих пенсий дополнительно внесли уже 1, 04 млрд. рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Данные средства не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому ее участники могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

В целом же средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются с целью получения инвестдохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Источник: pfrf.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Платите взносы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
16:19 03-06-2020
Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
16:18 03-06-2020
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
Как носить гель-лак: инструкция
16:17 03-06-2020
Как носить гель-лак: инструкция
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
16:16 03-06-2020
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
16:15 03-06-2020
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
16:15 03-06-2020
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
16:11 03-06-2020
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
16:03 03-06-2020
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
16:00 03-06-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня
16:00 03-06-2020
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня