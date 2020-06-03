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Дождались: Оправдал изнасиловавших дознавательницу МВД двух полицейских Верховный суд в Уфе

15:56 03.06.2020 Фото: gtrk.tv
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Двое фигурантов дела полностью оправданы – бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, ранее приговоренные к семи годам колонии общего режима.

Дождались: Оправдал изнасиловавших дознавательницу МВД двух полицейских Верховный суд в Уфе
Трое полицейских и сама потерпевшая были уволены из правоохранительных органов

Сегодня, 3 июня, судебная коллегия Верховного суда огласила постановление по итогам рассмотрения апелляционных жалоб участников секс-скандала в отделе МВД Уфы. Двое фигурантов дела полностью оправданы – бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, ранее приговоренные к семи годам колонии общего режима.

Кроме того, суд смягчил приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку – с шести до четырех лет колонии общего режима, передает из здания суда корреспондент «Вестей».

Напомним, в октябре 2018 года дознаватель отдела МВД по Уфимскому району заявила о групповом изнасиловании. Трое полицейских и сама потерпевшая были уволены из правоохранительных органов. Ранее суд приговорил обвиняемых в совокупности к 20 годам лишения свободы.

Источник: gtrk.tv

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От редакции

Жесть?

Аноним, 03 июня 2020 16:09
Надо знать подробности. Она, получается, оговорила своих коллег ? Или очень хорошо занесли в Верховный суд?
Аноним, 03 июня 2020 16:13
НВР:
Кто сомневался?

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