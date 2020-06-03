Годовалого сына раздавил водитель грузовика в Алтайском крае

Малыша на «скорой» доставили в Каменскую ЦРБ, а затем перевезли в Барнаульскую городскую больницу, где он проходит лечение.

Малыш на «скорой» был доставлен в Каменскую ЦРБ

Каменской госавтоинспекцией проводится проверка по факту ДТП, где пострадал годовалый малыш.

28 мая в 17 ч. 30 минут в дежурную часть МО МВД России «Каменский» поступило сообщение, что в с. Поперечное Каменского района на придворовой территории дома по ул. Центральная глава семьи (1992 г. р.) на автомобиле ЗИЛ-130 при движении назад допустил наезд на своего крошечного сына (2019 г. р.), который находился без присмотра.

В результате ДТП ребенок получил перелом костей таза, ушибы и ссадины лица.

Малыш на «скорой» был доставлен в Каменскую ЦРБ, а затем перевезен в Барнаульскую городскую больницу, где проходит лечение.

Каменская госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям не оставлять, особенно малолетних, детей без присмотра.

Источник: izvestiy-kamen.ru