03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Годовалого сына раздавил водитель грузовика в Алтайском крае

15:52 03.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Малыша на «скорой» доставили в Каменскую ЦРБ, а затем перевезли в Барнаульскую городскую больницу, где он проходит лечение.

Годовалого сына раздавил водитель грузовика в Алтайском крае
Малыш на «скорой» был доставлен в Каменскую ЦРБ

Каменской госавтоинспекцией проводится проверка по факту ДТП, где пострадал годовалый малыш.

28 мая в 17 ч. 30 минут в дежурную часть МО МВД России «Каменский» поступило сообщение, что в с. Поперечное Каменского района на придворовой территории дома по ул. Центральная глава семьи (1992 г. р.) на автомобиле ЗИЛ-130 при движении назад допустил наезд на своего крошечного сына (2019 г. р.), который находился без присмотра.

В результате ДТП ребенок получил перелом костей таза, ушибы и ссадины лица.

Малыш на «скорой» был доставлен в Каменскую ЦРБ, а затем перевезен в Барнаульскую городскую больницу, где проходит лечение.

Каменская госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям не оставлять, особенно малолетних, детей без присмотра.

Источник: izvestiy-kamen.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрите по сторонам, когда садитесь за руль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
16:19 03-06-2020
Насколько возрастает цена МРТ головного мозга при контрастировании?
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
16:18 03-06-2020
Если выбирать качественный редуктор, то только от Comer Industries
Как носить гель-лак: инструкция
16:17 03-06-2020
Как носить гель-лак: инструкция
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
16:16 03-06-2020
Что сейчас происходит в России: статистика коронавируса
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
16:15 03-06-2020
Жестокий гибридный убийца-клещ появился в Новосибирской области
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
16:15 03-06-2020
Преимущества просмотра онлайн христианских видео
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
16:11 03-06-2020
Автоперевозки через сервис Перевозка 24
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
16:03 03-06-2020
Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
16:00 03-06-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня
16:00 03-06-2020
Выплату в 10 000 рублей от Путина попросили более 18 млн детей в России. Деньги дают с 1 июня