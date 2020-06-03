Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга

В боксе №11 в среду утром произошло возгорание постельных принадлежностей.

Всего на площадке в Боткинской сейчас находится 274 пациента

В среду утром в Боткинской больнице на Миргородской улице, 3 произошел пожар, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Возгорание началось в 5:50 на втором этаже в боксе №11 в отделении инфекционного гепатита. Пламя охватило постельные принадлежности и пять квадратов палаты.

В итоге погиб 39-летний пациент, он получил смертельное отравление угарным газом. Возгорание потушил персонал больницы. Пожарные сделали контрольную проливку.

Всего на площадке в Боткинской сейчас находится 274 пациента, из них 51 – лежачий. В учреждении работает 87 медиков.

Источник: topspb.tv