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Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт-Петербурга

16:03 03.06.2020 Фото: телеканал «Санкт-Петербург»
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В боксе №11 в среду утром произошло возгорание постельных принадлежностей.

Смерть на пожаре: Отравился угарным газом больной гепатитом в Боткинской больнице Санкт Петербурга
Всего на площадке в Боткинской сейчас находится 274 пациента

В среду утром в Боткинской больнице на Миргородской улице, 3 произошел пожар, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Возгорание началось в 5:50 на втором этаже в боксе №11 в отделении инфекционного гепатита. Пламя охватило постельные принадлежности и пять квадратов палаты.

В итоге погиб 39-летний пациент, он получил смертельное отравление угарным газом. Возгорание потушил персонал больницы. Пожарные сделали контрольную проливку.

Всего на площадке в Боткинской сейчас находится 274 пациента, из них 51 – лежачий. В учреждении работает 87 медиков.

Источник: topspb.tv

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