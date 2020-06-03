Платят за поющих любовников олигархи в России, заявил на видео Виктор Дробыш

Заслуженный артист России Виктор Дробыш рассказал, почему никогда не прячет свои внушительные доходы, а также объяснил, как олигархи «покупают» у продюсеров славу для своих любовников.

Виктор Дробыш — заслуженный артист России, композитор и продюсер. В разное время его подопечными были Валерия, Кристина Орбакайте, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Слава, Елена Ваенга, Николай Носков и Настастья Самбурская.

Продюсер признался, что никого не боится, потому что зарабатывает деньги честно.

Виктор Дробыш: «Я считаю, что богатство или какая-то состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Если ты не воруешь деньги, если ты не обкрадываешь государство, не тянешь из бюджета, а действительно честно работаешь… Я могу, например, гордиться и с удовольствием всем открыто говорить, что за какую-нибудь песню с „Бурановскими бабушками“ я заработал несколько сотен тысяч долларов. Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая. Я ничего не боюсь, и я не боюсь того, что народ скажет: „Ах, какая же он сволочь, этот Дробыш“».

Виктор Дробыш дал совет начинающим композиторам: не пытаться продать свою песню дорого. Главное — написать хит на долгие годы, а авторские деньги от его исполнения будут стабильно пополнять семейный бюджет. Но основной источник прибыли Виктора Дробыша — продюсирование, прибыль с концертов и альбомов артистов. Иногда он не брезгует раскруткой «блатных».

Виктор Дробыш: «Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно… Зачастую люди говорят: „Я сейчас свистну, Дробыш прибежит“. Вы знаете, иногда прибегает. И Фадеев прибегает, и Матвиенко прибегает. Меладзе, наверное, приходит все-таки. Он степенный парень. И встает вопрос: продаваться или не продаваться? Сейчас прямо чистосердечное признание».

Виктор Дробыш отмечает: он не продается, если не видит потенциала.

Источник: ntv.ru