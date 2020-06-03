Лечатся дома от коронавируса 59% больных в Новосибирской области

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

В Новосибирской области средний среди регионов СФО процент граждан, лечащихся от COVID-19 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал статистику — сколько заболевших проходит лечение в медучреждениях или дома. Это значение показывает процент тех граждан от общего числа выявленных случаев COVID-19 на территории, которые в данный момент находятся на лечении.

По состоянию на 3 июня в Новосибирской области проходят лечение порядка 59% людей (1853 человека), у которых выявлен коронавирус. Этот показатель ставит регион на 5-е место по СФО. Наименьшая доля активных случаев на территории Сибирского федерального округа приходится на Республику Алтай (39%) и Республику Хакасия (41%). Наибольший показатель — у Республики Тыва (81%) – это самое высокое значение в России. Всего 3 июня в СФО на лечении находятся 66% проживающих здесь людей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Это значительно выше общего показателя по России (53%). 3 июня в Новосибирской области выявлено 102 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии — 3122 заболевших.