Сразу 40 медиков в больнице №34 заразились коронавирусом в Новосибирске

Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин.

Всего в Новосибирской области коронавирусной инфекцией заразились больше 350 медиков

Всего в Новосибирской области коронавирусной инфекцией на сегодняшний заразились больше 350 медиков, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

Ранее стало известно о том, что сразу 17 медиков горбольницы и «скорой» в городе Искитим Новосибирской области также оказались заражены коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал журналистам, что два отделения больницы №»Диагноз COVID-19 подтвержден у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области.

В ГБУЗ НСО «Городская клиническая больницы №34″ диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников», — сказал собеседник агентства.

По данным оперативного штаба на утро 3 июня, в Новосибирской области выявлено 3 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 204 человека выздоровели, 34 пациента скончались. Под медицинским наблюдением остаются больше 2 тыс. жителей региона.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

34 закрыты на карантин, однако медучреждение продолжает работу.

Источник: tass