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О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа

18:07 03.06.2020 Фото: pixabay.com
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Выяснилось, что 21-летний житель Горно-Алтайска позвонил «из хулиганских побуждений». За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит до 5 лет колонии.

О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа
Житель Горно-Алтайска сообщил о минировании автобуса, в котором сам ехал

Оператор экстренной службы «112» в Усть-Канском районе Республики Алтай принял тревожный звонок – неизвестный мужчина сообщил, что автобус, выполняющий рейс из Усть-Коксы в Барнаул, заминирован.

По тревоге были подняты следственно-оперативная группа отделения МВД по Усть-Канскому району, кинологи. Во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС и Следственного комитета были проведены все необходимые мероприятия по отработке полученной информации, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай. Информация о минировании не подтвердилась.

В течение часа сотрудники полиции установили личность звонившего – 21-летнего жителя республиканской столицы. Выяснилось, что молодой человек сам ехал в «заминированном» автобусе, а в службу «112» позвонил «из хулиганских побуждений».

В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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