Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске

Ребенка искали сутки. Видимых признаков на теле утонувшего следователи не обнаружили. Но СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Появились подробности гибели пропавшего в Красноярске мальчика

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства смерти 7-летнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в водоеме. Как рассказали в Следственном комитете, тело мальчика обнаружили утром 3 июня в протоке Енисея недалеко от Октябрьского моста. Тело нашел рыбак и вызвал полицию. Следователи отмечают, что на теле не оказалось следов убийства.

«В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи опрашивают очевидцев, изымают видео с камер наблюдения.

Как выяснилось, мальчик накануне играл во дворе с друзьями. Однако все дети разошлись по домам, а он пропал. Его объявили в розыск.

Рыбак, который обнаружил тело погибшего 7-летнего мальчика, рассказал, что это случилось утром 3 июня в 10:30. Мужчина шел вдоль берега и заметил, что в воде что-то плывет. Изначально тело мальчика рыбак принял за куклу.

«Я шел по берегу, смотрю – плывет что-то. Присмотрелся, вроде бы как на куклу похоже. Подошел ближе – вроде кукла. Маленько подтянул к берегу, оказалось – ребенок», – рассказал красноярец Владимир Крылов.

Мужчина сразу бросился на будку охраны, оттуда о случившемся сообщили в полицию, передает ТВК6. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

«Он был порядочно одет, одежда не была порвана. Никаких признаков насильственной смерти не было. Как будто просто нечаянно упал в воду», – добавил рыбак.