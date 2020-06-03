03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске

18:23 03.06.2020 Фото: СКР по Красноярскому краю
0

Ребенка искали сутки. Видимых признаков на теле утонувшего следователи не обнаружили. Но СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Труп пропавшего без вести 7 летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске
Появились подробности гибели пропавшего в Красноярске мальчика

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства смерти 7-летнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в водоеме. Как рассказали в Следственном комитете, тело мальчика обнаружили утром 3 июня в протоке Енисея недалеко от Октябрьского моста. Тело нашел рыбак и вызвал полицию. Следователи отмечают, что на теле не оказалось следов убийства.

«В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи опрашивают очевидцев, изымают видео с камер наблюдения.

Как выяснилось, мальчик накануне играл во дворе с друзьями. Однако все дети разошлись по домам, а он пропал. Его объявили в розыск.

Рыбак, который обнаружил тело погибшего 7-летнего мальчика, рассказал, что это случилось утром 3 июня в 10:30. Мужчина шел вдоль берега и заметил, что в воде что-то плывет. Изначально тело мальчика рыбак принял за куклу.

«Я шел по берегу, смотрю – плывет что-то. Присмотрелся, вроде бы как на куклу похоже. Подошел ближе – вроде кукла. Маленько подтянул к берегу, оказалось – ребенок», – рассказал красноярец Владимир Крылов.

Мужчина сразу бросился на будку охраны, оттуда о случившемся сообщили в полицию, передает ТВК6. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

«Он был порядочно одет, одежда не была порвана. Никаких признаков насильственной смерти не было. Как будто просто нечаянно упал в воду», – добавил рыбак.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Несчастный случай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?
19:20 03-06-2020
Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?
Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
19:12 03-06-2020
Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Защитить от контрабанды легкую промышленность в коронавирус и повысить госрезерв призвал Путин
19:03 03-06-2020
Защитить от контрабанды легкую промышленность в коронавирус и повысить госрезерв призвал Путин
БердскЗаплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска 7
18:52 03-06-2020
Заплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска
Рука Москвы? Русское тату обнаружили у полицейского в США: попали на фото надписи "-овск" и "Россия" на левой руке
18:46 03-06-2020
Рука Москвы? Русское тату обнаружили у полицейского в США: попали на фото надписи
Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы
18:35 03-06-2020
Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы
Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске
18:23 03-06-2020
Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске
Вторая волна коронавиурса станет разрушительной, заявила ВОЗ
18:13 03-06-2020
Вторая волна коронавиурса станет разрушительной, заявила ВОЗ
О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа
18:07 03-06-2020
О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа
Бердск"Когда хотела курить, приседала": Какими необычными способами отказываются от курения жители Бердска и Искитима
18:00 03-06-2020