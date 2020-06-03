Рука Москвы? Русское тату обнаружили у полицейского в США: попали на фото надписи «-овск» и «Россия» на левой руке

В США бьются над расшифровкой тату американского копа. Что же тогда на правой и чей профиль на груди?

Надписи «-овск» и «Россия» на руке у американского полицейского

В США интернет-пользователи бьются над расшифровкой тату американского копа. На фото видна надпись: «Россия» и часть другой надписи «-овск».

В соцсетях распространяется фото американского копа, который правой рукой, вероятно, в знак солидарности бьет кулаком по кулаку проходящего мимо темнокожего активиста. На фотографии даже не видно лицо самого полицейского, однако он уже вызвал неподдельный интерес не только американцев, но и русского сегмента интернета.

Всё дело в татуировке правоохранителя на левой руке. На «рукаве» среди различных изображений отчётливо видна надпись «Россия» и часть другой надписи «-овск».

«Рука Москвы! И это только левая. Они ещё правую не видели! А на левой груди — профиль Сталина…» — отмечает пользователь Twitter с ником Хрюн Моржовый.

«Подписчики пишут, что, судя по когтистым лапам, там под рукавом может прятаться чёрная пантера (не путать с американскими неграми-леваками 60-70-х). А это может указывать на службу в морской пехоте. Значит …овск может оказаться названием корабля. По мне, так лапы вполне могут быть и медвежьими», — написал он в своём Telegram-канале.

К дискуссии подключается и военкор Юрий Котенок, передает «Царьград».

«Саня! Не пали масть! Установят же, шакалы, и звание, и должность! Они ушлые. Будут раздувать «туристов в Солсбери»-II, понимаешь!» — обратился он к коллеге в своём Telegram- канале.