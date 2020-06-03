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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше

19:12 03.06.2020 Фото: pixabay.com
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Прожиточный минимум в России с начала 2020 года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Согласно проекту Минтруда, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.

В Новосибирской области прожиточный минимум несколько выше, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», видимо,с учетом районного коэффициента..

В расчете на душу населения 11 454 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12 158 рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874 рубля.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой стоимость минимального набора пищевых продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами и плата за услуги.

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