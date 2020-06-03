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Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?

19:20 03.06.2020 Фото: pixabay.com
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В списке указаны такие препараты для лечения коронавируса, как Фавипиравир, Гидроксизлорохин, Мефлохин, Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокизумаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.

Какие лекарства от COVID 19 вошли в новый список Минздрава?
Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Какие лекарства от COVID 19 вошли в новый список Минздрава?

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Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

В списке указаны такие препараты, как Фавипиравир, Гидроксизлорохин, Мефлохин, Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, которые необходимо применять совместно, Рекомбинантный ИФН-β1b, Рекомбинантный ИФН-α и Умифеновир.
В перечень препаратов «упреждающей противовоспалительной терапии» вошли Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокизумаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.

Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.
В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.

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