Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?

В списке указаны такие препараты для лечения коронавируса, как Фавипиравир, Гидроксизлорохин, Мефлохин, Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокизумаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

В списке указаны такие препараты, как Фавипиравир, Гидроксизлорохин, Мефлохин, Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, которые необходимо применять совместно, Рекомбинантный ИФН-β1b, Рекомбинантный ИФН-α и Умифеновир.

В перечень препаратов «упреждающей противовоспалительной терапии» вошли Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокизумаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.

Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.

В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.