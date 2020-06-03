Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
В списке указаны такие препараты, как Фавипиравир, Гидроксизлорохин, Мефлохин, Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, которые необходимо применять совместно, Рекомбинантный ИФН-β1b, Рекомбинантный ИФН-α и Умифеновир.
В перечень препаратов «упреждающей противовоспалительной терапии» вошли Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокизумаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.
Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.
В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.