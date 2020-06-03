Всю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской области

Меры поддержки граждан и юридических лиц в условиях распространения COVID-19 теперь находятся в едином разделе на официальном портале регионального оперативного штаба. Смотрите, что положено вам и как это получить.

Государство оказывает меры поддержки пострадавшим от коронавируса

Меры поддержки граждан и юридических лиц обобщили в едином разделе на портале «Официальная информация по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области».

На портале «Официальная информация по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области» создан раздел «Поддержка граждан и юридических лиц в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», который содержит следующие подразделы:

Меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне.

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с дополнениями).

Презентация «Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В презентации раскрыты как региональные, так и федеральные меры поддержки.

Памятка о дополнительных мерах поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области.

Документы по системообразующим организациям, имеющим региональное значение и оказывающим в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области.

Телефоны горячих линий оперативных штабов и полезные интернет-ресурсы по поддержке бизнеса.