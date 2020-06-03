03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Всю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской области

19:41 03.06.2020 Фото: pexels.com
0

Меры поддержки граждан и юридических лиц в условиях распространения COVID-19 теперь находятся в едином разделе на официальном портале регионального оперативного штаба. Смотрите, что положено вам и как это получить.

Всю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской области
Государство оказывает меры поддержки пострадавшим от коронавируса
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Всю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской области

Всю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской областиШтрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора не будут в РоссииЕщё 93 новостейСюжет: Все пособия ПутинаКто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятостиВсю помощь от Путина гражданам и бизнесу в коронавирус собрали на одном сайте власти Новосибирской областиЕщё 124 новостей

Меры поддержки граждан и юридических лиц обобщили в едином разделе на портале «Официальная информация по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области».

На портале «Официальная информация по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области» создан раздел «Поддержка граждан и юридических лиц в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», который содержит следующие подразделы:

Меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне.

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с дополнениями).

Презентация «Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В презентации раскрыты как региональные, так и федеральные меры поддержки.

Памятка о дополнительных мерах поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области.

Документы по системообразующим организациям, имеющим региональное значение и оказывающим в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области.

Телефоны горячих линий оперативных штабов и полезные интернет-ресурсы по поддержке бизнеса.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы пострадали от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Онищенко: смертность от коронавируса ниже летальности от гриппа. Несостоявшейся пандемией он назвал шествие COVID-19
22:08 03-06-2020
Онищенко: смертность от коронавируса ниже летальности от гриппа. Несостоявшейся пандемией он назвал шествие COVID-19
Мест не хватает зараженным COVID-19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня
21:50 03-06-2020
Мест не хватает зараженным COVID-19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня
Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео
21:36 03-06-2020
Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео
Путин в бешенстве: «Мы что, будем узнавать о ЧС из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»
21:18 03-06-2020
Путин в бешенстве: «Мы что, будем узнавать о ЧС из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»
Корона спишет? Закупила маски по 1350 рублей за штуку больница в Дагестане
21:03 03-06-2020
Корона спишет? Закупила маски по 1350 рублей за штуку больница в Дагестане
БердскКто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятости
20:51 03-06-2020
Кто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятости
Путин объявил чрезвычайной ситуацией федерального масштаба разлив топлива в Норильске
20:40 03-06-2020
Путин объявил чрезвычайной ситуацией федерального масштаба разлив топлива в Норильске
Путин потребовал отчета о ЧП с разливом 20 тыс. тонн топлива в Норильске от главы МЧС
20:30 03-06-2020
Путин потребовал отчета о ЧП с разливом 20 тыс. тонн топлива в Норильске от главы МЧС
"Я умру и тебе станет лучше": Покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней 29-летняя телеведущая в Индии
20:21 03-06-2020
Мертвым в луже крови нашли протоиерея РПЦ монастыря в Ярославле. Подозревали убийство
20:12 03-06-2020
Мертвым в луже крови нашли протоиерея РПЦ монастыря в Ярославле. Подозревали убийство