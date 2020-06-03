Мертвым в луже крови нашли протоиерея РПЦ монастыря в Ярославле. Подозревали убийство

Епископ Игумнов сообщил, что причиной смерти священника в Ярославле стал несчастный случай.Ранее сообщалось, что Александр Штерцель был убит. При падении он ударился головой и потерял много крови.

Протоиерей Русской православной церкви Александр Штерцель, служивший в Борисоглебском монастыре, умер в Ярославле в результате несчастного случая, а не убийства, как сообщалось ранее. Об этом на своей странице в Facebook написал епископ Переславский и Угличский Феоктист Игумнов.

Ранее Игумнов сообщал, что Штерцель был убит в Ярославле.

«Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он умер в Ярославле, несчастный случай. Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации», — написал Игумнов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Переславской епархии, протоиерей упал, ударился головой, потерял много крови. «Ранее на него были нападения, его избивали, поэтому могло произойти искажение информации. Он был белым священником, собирался принять монашество», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области ТАСС сообщили, что пока не комментируют случившееся.

Протоиерей Русской православной церкви Александр Штерцель, служивший в Борисоглебском монастыре, умер в Ярославле в результате несчастного случая, а не убийства, как сообщалось ранее.